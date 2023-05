Jaki majątek ma Karol III? "Guardian" przedstawił zawrotną sumę

Królewskie posiadłości

Balmoral i Sandringham, prywatne posiadłości Karola III odziedziczone po jego matce królowej Elżbiecie II, są warte kolejno ok. 80 mln i 250 mln funtów - obliczyli eksperci cytowani przez "Guardian". Uwzględnili oni nie tylko same rezydencje, ale również otaczające je tereny: w przypadku Balmoral to 21,7 tys. hektarów gruntów. Sandringham obejmuje z kolei 8,1 tys. hektarów ziemi, z czego 6,4 tys. hektarów to ziemia uprawna, z której rodzina królewska czerpie zyski, podobnie jak z wynajmu setek nieruchomości czy sprzedaży biletów wstępu do rezydencji.