Mężczyzna, który dekadę temu uciekł z Korei Północnej do Korei Południowej, teraz postanowił do niej wrócić - informują południowokoreańskie media. Skradzionym autobusem próbował sforsować blokady na moście łączącym oba państwa. Media podkreślają, że to bardzo rzadka sytuacja, by północnokoreańscy uciekinierzy próbowali z powrotem przekroczyć granicę.

Południowokoreańska policja zatrzymała młodego mężczyznę w nocy z wtorku na środę na Moście Zjednoczenia (Unification Bridge/Tongil Bridge) oddzielającym obie Koree. Jak relacjonują lokalne media, doszło do tego po tym, jak jadąc autobusem nie zatrzymał się on mimo wezwań patrolujących to miejsce żołnierzy i ostatecznie uderzył pojazdem w barykady.

ZOBACZ TEŻ: Zwłoki kobiety znalezione na balkonie wynajmowanego mieszkania

Uciekinier chciał wrócić do Korei Północnej

BBC podaje, że trzydziestokilkuletni mężczyzna ukradł autobus około godz. 1 w nocy z warsztatu w mieście Paju. Nagrania z monitoringu pokazują, jak próbuje dostać się do kilku pojazdów, aż w końcu udaje się mu wejść do autobusu. Do zatrzymania go na moście doszło pół godziny później. Media wskazują, że był trzeźwy.

Mężczyzna, którego tożsamość nie została podana publicznie, wyjaśnił policji, że chciał wrócić do domu w Korei Północnej, ponieważ w Korei Południowej doświadczał trudności. Pracował jako robotnik w Paju i innych miastach, miał kilka mandatów, których nie mógł opłacić. Z Korei Północnej miał uciec około dekady temu. Za próbę nielegalnego przekroczenia granicy grozi w Korei Południowej do dziesięciu lat więzienia.

Ucieczki z Korei Północnej

Około 34 tys. Koreańczyków z Północy uciekło na Południe w ciągu ostatnich 70 lat, zazwyczaj przez granicę z Chinami, i niejednokrotnie w niebezpiecznych okolicznościach. Powroty do rządzonego przez Kim Dzong Una reżimu są jednak bardzo rzadkie. Według władz w Seulu w latach 2012-2022 takich przypadków było 31, choć uważa się, że część innych nie została odnotowana.

Próby powrotu wynikają z faktu, że część uciekinierów z Północy stwierdza, że ich życie w Korei Południowej odbiega od ich oczekiwań, miewają problemy z odnalezieniem się w zupełnie innej rzeczywistości, lub dopada ich samotność i chcą się zobaczyć z członkami rodziny, którzy pozostali na Północy.

Autorka/Autor:pb//mm

Źródło: BBC, Reuters, tvn24.pl