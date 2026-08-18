Korea Północna już nie zagraża? Co reżim Kima mówi o USA

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Prezydent USA w mediach społecznościowych stwierdził, że "ma bardzo dobre relacje z Kim Dzong Unem" i zapowiedział ograniczenie ćwiczeń wojskowych z sojuszniczą Koreą Południową. W ostatnim czasie Donald Trump zapewniał również, że "świetnie się dogaduje" z północnokoreańskim przywódcą i "nie może się doczekać wspólnego spotkania". W poniedziałek potwierdził nawet, że stara się o takie spotkanie, a Kim Dzong Un odpowiedział na te starania.

Czy szykuje się zmiana sojuszy na Półwyspie Koreańskim? Czy Korea Północna rzeczywiście przestaje zagrażać światu i Stanom Zjednoczonym?

- Dużo się zmieniło od ostatniego spotkania Donalda Trumpa z Kim Dzong Unem w 2019 roku - mówi dla TVN24+ dr Oskar Pietrewicz, analityk Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych.