W stolicy Haiti, Port-au-Prince, doszło do wznowienia wojny pomiędzy zwaśnionymi gangami. Zapalnikiem okazał się środowy mecz piłki nożnej, podczas którego po podyktowaniu rzutu karnego wybuchła strzelanina. Kolejne starcia miały miejsce w piątek, zginęło wiele osób – podała agencja AP, cytując miejscowego pastora.

Do walk doszło w Cite Soleil, jednej z najuboższych obszarów aglomeracji stolicy kraju, Port-au-Prince, po podyktowaniu "kontrowersyjnego rzutu karnego" podczas spotkania drużyn z dwóch dzielnic – podał dziennik "Le Nouvelliste".

Według pastora, zginął między innymi wicelider gangu Simon-Pele, a przywódca bandy Belekou został ranny. Strzelano również do lidera gangu Nan Boston, ale wyszedł z tego bez szwanku.

Gangi w stolicy Haiti

Lokalne bandy Belekou, Nan Boston i Simon-Pele należały do najpotężniejszej w kraju grupy gangów, znanej jako Rodzina G9 i Sojusznicy, dowodzonej przez byłego policjanta Jimmy'ego Cheriziera, posługującego się pseudonimem Barbecue. Według Josepha walki, które rozgorzały podczas meczu futbolowego, oznaczają jednak koniec rozejmu pomiędzy bandami z Cite Soleil.

Haiti w kryzysie (zdjęcie ilustracyjne) Guerinault Louis/Anadolu Agency via Getty Images)

Haiti od wielu miesięcy znajduje się w głębokim kryzysie, związanym z walkami uzbrojonych grup przestępczych. Od stycznia do maja w kraju doszło do ok. 3200 zabójstw. Z powodu działań gangsterów, którzy kontrolują 80 proc. Port-au-Prince, ponad pół miliona ludzi straciło dach nad głową.