Wzmocnienie rozejmu, zapadły ustalenia. "Niech w Donbasie w końcu zapanuje cisza"

Podczas spotkania zgodzono się co do konieczności przywrócenia obowiązywania zawieszenia broni w ramach ustalonych w lecie 2020 roku.

Gotowość wszystkich stron

- Po raz pierwszy od dłuższego czasu odczuwana jest prawdziwa możliwość zagwarantowania ciszy na linii rozgraniczenia w obwodzie donieckim i ługańskim. Ukraińska strona jest na to całkowicie gotowa. Ważne, że zobaczyliśmy też gotowość do tego kroku drugiej strony - podkreślił Andrij Kostin z ukraińskiej delegacji do tego formatu rozmów.