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Świat

Kobieta śmiertelnie potrącona w Paryżu. Media: samochód miał polską rejestrację

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Paryż policja
Czarne audi na polskich tablicach śmiertelnie potrąciło kobietę w Paryżu
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Zdjęcie ilustracyjne/Shutterstock
Samochód z polskimi tablicami rejestracyjnymi śmiertelnie potrącił w Paryżu kobietę, która przechodziła przez przejście dla pieszych - podają francuskie media. W pojeździe znalezione miały zostać narkotyki. Na razie nie ma informacji o narodowości kierowcy. Samochody z Polski są używane przez francuskich kierowców w celu uniknięcia punktów karnych.

Do wypadku doszło w niedzielę rano - około godziny 8:30 - na rogu avenue de l'Opéra i rue Danielle Casanova Paryżu. Przechodząca przez przejście dla pieszych kobieta została uderzona przez czarne Audi RS3. Odrzuciło ją na 20 metrów. 59-latka zmarła, mimo wysiłków ratowników.

Wypadek w Paryżu. Nieznana tożsamość kierowcy

Kierowca uciekł z miejsca zdarzenia. Auto zostało zatrzymane kilka minut później na rue Cave. Miało polskie tablice rejestracyjne - opisał "Le Figaro", powołując się na źródła w policji. Dziennik przekazał także, że w samochodzie znaleziono środki odurzające. Kierowca miał poruszać się z prędkością około 100 km/h.

Portal RTL podał, że kierowca został zatrzymany razem z jednym z pasażerów, natomiast trzecia osoba nie została ujęta. Z kolei według "Le Parisien" i "Le Figaro" zatrzymano dwie osoby podejrzane i na razie nie zidentyfikowano kierowcy. Nie podano też informacji na temat ich tożsamości.

Auta z Polski sprowadzane do Francji

W 2024 roku pracownik urzędu miejskiego w Grenoble zginął, próbując zatrzymać sprawcę wypadku drogowego, próbującego uciec z miejsca zdarzenia. Ten również poruszał się Audi RS3 na polskich tablicach.

Do Francji sprowadzane są zarejestrowane w Polsce samochody. Są one popularne wśród francuskich kierowców, którzy chcą uniknąć w swoim kraju punktów karnych - zauważają francuskie media. Kolejną zaletą jest znacznie niższy koszt ubezpieczenia w porównaniu z samochodami zarejestrowanymi we Francji. Polskie auta wybierane są także z powodu konkurencyjnych cen wynajmu.

Poza samochodami z Polski popularne we Francji są także te sprowadzane między innymi z Niemiec i Luksemburga - wskazał portal CNews.

Źródło: PAP, tvn24.pl
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Tagi:
ParyżWypadek
Mikołaj Gątkiewicz
Mikołaj Gątkiewicz
Dziennikarz tvn24.pl
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