Należący do Nowej Zelandii okręt HMNZS Manawanui, specjalizujący się w badaniach oceanu, osiadł na mieliźnie w niedzielę wczesnym rankiem czasu lokalnego u brzegów wyspy Upolu w archipelagu Samoa. Na okręcie doszło następnie do pożaru, a finalnie Manawanui zatonął . Uratowano wszystkie 75 osób, jakie znajdowały się na pokładzie jednostki - informuje BBC, powołując się na oświadczenie Sił Zbrojnych Nowej Zelandii.

Do katastrofy, a właściwie tego, co dzieje się po niej, odniosła się Judith Collins, pierwsza kobieta na stanowisku ministra obrony Nowej Zelandii. Stwierdziła, że jest przerażona, widząc internetowy hejt ze strony "kanapowych admirałów; ludzi, którzy nigdy nie będą musieli podejmować decyzji, które oznaczają życie lub śmierć podwładnych".

Zatonięcie HMNZS Manawanui. Hejt wobec kapitan okrętu

Według BBC służby badają przyczynę katastrofy i oceniają potencjalne jej skutki dla środowiska. Ministra Judith Collins poinformowała o powołaniu komisji, która zbada, co doprowadziło do zatonięcia. "Jedno, co już wiemy o przyczynie, to że nie była nią płeć kapitana okrętu" - stwierdziła stanowczo.