Czeska policja zatrzymała młodego Polaka podejrzanego o podpalenie hali sportowej w Karwinie blisko granicy z Polską. Według ustaleń służb mężczyzna miał wrzucić petardę do hali, w której znajdował się skatepark. Ogień doszczętnie zniszczył obiekt. Wstępnie szkody oszacowano na prawie milion złotych.

Pożar w Karwinie. Polak podejrzany o wrzucenie petardy

Do zdarzenia doszło rano w Karwinie nieopodal granicy z Polską. Według informacji przekazanych przez policję młody Polak miał do budynku, w którym znajdował się miejscowy skatepark, wrzucić petardę, która wznieciła pożar. Policja zatrzymała Polaka. Do późnych godzin wieczornych funkcjonariusze prowadzili czynności procesowe.