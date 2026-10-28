Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w Krakowie
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat
|

"Nie chodzi już o to, czy jest moralnie słuszna". Co kara śmierci mówi o Ameryce

Monika Winiarska
Monika Winiarska
14 sierpnia 1936 roku. Widzowie oczekujący w Owensboro (Kentucky) na egzekucję Raineya Bethea
14 sierpnia 1936 roku. Widzowie oczekujący w Owensboro (Kentucky) na egzekucję Raineya Bethea
Źródło zdj. gł.: FPG/Archive Photos/Hulton Archive/Getty Images
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Na publiczne egzekucje przychodziły całe rodziny. Pod szubienicami urządzano pikniki, sprzedawano kanapki i lemoniadę, wygłaszano płomienne kazania. Śmierć skazańców miała być przestrogą, ale stała się widowiskiem. Z czasem szafoty zniknęły z placów. Amerykanie przestali patrzeć na egzekucje, ale czy przestali je popierać? - Przez bardzo długi czas w naszej kulturze uczono ludzi, że jeśli sprzeciwiasz się karze śmierci, coś jest z tobą nie tak - mówi TVN24+ prof. Austin Sarat.Artykuł dostępny w subskrypcji

30 września 2026 roku. Nashville, Tennessee.

W pomieszczeniu o białych ścianach stoją dwa rzędy czarnych krzeseł. Naprzeciwko znajduje się okno przesłonięte czarną kurtyną. Siedmioro dziennikarzy zajmuje miejsca. Po drugiej stronie komory egzekucyjnej, w osobnej sali, czekają bliscy ofiary i przedstawiciele prokuratury.

Kurtyna się rozsuwa. Za szybą leży 50-letnia Christa Pike, przypięta pasami do łóżka egzekucyjnego. W jej ramieniu tkwi cewnik, przez który ma popłynąć śmiertelna dawka pentobarbitalu. Jej ostatnie słowa brzmią: Jestem gotowa, żeby być wolna. To szczęśliwy dzień.

Mijają minuty. Kobieta zaczyna się skarżyć na ból ramienia - czuje, jakby miało zaraz pęknąć. Oddycha coraz ciężej, spogląda na wkłucie. Wciąż jest przytomna. Kurtyna ponownie zostaje zaciągnięta. Pike znika świadkom z oczu. Przez głośnik nadal dobiegają odgłosy przypominające głośne chrapanie.

Amerykanka, skazana za brutalne zabójstwo 19-letniej Colleen Slemmer, przeżyła mimo podania dwóch dawek trucizny.

Sprawiedliwość po amerykańsku

- Przez bardzo długi czas w naszej kulturze uczono ludzi, że jeśli sprzeciwiasz się karze śmierci, coś jest z tobą nie tak. Nikt nigdy nie musiał wyjaśniać, dlaczego popiera karę śmierci za straszliwe zbrodnie. Natomiast jeśli jej nie popierałeś, musiałeś się tłumaczyć - mówi w rozmowie z TVN24+ prof. Austin Sarat z Amherst College, od lat badający karę śmierci i jej miejsce w amerykańskim wymiarze sprawiedliwości.

Podkreśla, że chodzi o przywiązanie społeczeństwa do mainstreamu. - Popieranie kary śmierci było sposobem utożsamiania się z głównym nurtem - dodaje.

Pozostało 83% artykułu
Udostępnij:
Tagi:
USAkara śmierciPrzestępstwaKara śmierci w USA
Czytaj także:
shutterstock_2736292671
Duża zmiana dla dzieci w internecie. Rząd szykuje nowe zasady
BIZNES
shutterstock_2691622691
Jest zgoda na pierwszy taki lek na otyłość w Europie. Kiedy w Polsce?
Zdrowie
imageTitle
Po katastrofie kolejowej mecze przełożone
EUROSPORT
Jesień, pogoda na Wszystkich Świętych
Wszystkich Świętych 2026. Czy 1 listopada jest dniem wolnym od pracy?
BIZNES
Mężczyzna został zatrzymany
Przez telefon rzucił, że "pod przychodnię należy podłożyć bombę". Konsekwencje
Łódź
"Niemieckie wsparcie do pacyfikacji" miasteczka pod TK?
FAŁSZNiemieckie radiowozy "w pobliżu Warszawy"? Trudno się zgodzić
Michał Istel
Zderzenie pociągów w Hiszpanii
"Niektórych ludzi wyrzuciło z pociągu". Dramatyczne relacje pasażerów
Świat
Zatrzymania w sprawie dewastacji pociągu
Zniszczyli pociąg i uwięzili pasażerów. Są kolejne zatrzymania
Szczecin
Mgła, mżawka, pochmurno, chłodno
Ostrzeżenia IMGW dla 10 województw
METEO
Zderzenie pociągów w Hiszpanii. Są ofiary śmiertelne
Kilka minut, które zakończyły się tragedią. Jak doszło do katastrofy?
Świat
Pawilon Chiński od dwóch lat straszy w Łazienkach. Muzeum nie ma pieniędzy na renowację.
Zamiast cesarskiego blasku - "strefa zagrożenia"
WARSZAWA
Auto potrąciło 13-letnią dziewczynkę na hulajnodze. Jest nagranie
Z pełną prędkością wjechała na skrzyżowanie. Kierowca był bezradny
Olsztyn
Szpital Specjalistyczny im. A. Falkiewicza we Wrocławiu
Fundacja Kai Godek, policja w szpitalu, aborcja i zawiadomienia o przestępstwie
Wrocław
Portfel, paliwa, benzyna, stacja, tankowanie
Nowe stawki cen paliw
BIZNES
zakupy market shutterstock_1649986708
Zakupy we Wszystkich Świętych. W tych miejscach będzie można je zrobić
BIZNES
17 cudzoziemców zatrzymanych przez funkcjonariuszy Straży Granicznej
17 cudzoziemców zatrzymanych. Część z nich wróci do swoich krajów
WARSZAWA
Jechał pijany (zdjęcie ilustracyjne)
Miał 3,5 promila i sądowy zakaz. Chciał przekupić policjantów
Katowice
imageTitle
Nie ćwiczyli karnych, pogubili się w przepisach. Ograli mistrzów Anglii
EUROSPORT
shutterstock_1069167680
"Ludzie nie uciekają już tak masowo". Upadłe miasto powstaje
BIZNES
Cezary Tomczyk
Tomczyk "onieśmielony" słowami ambasadora
Polska
imageTitle
Zmiany w PKOl. Odchodzi prawa ręka Piesiewicza
EUROSPORT
Znaleźli ciało mężczyzny (zdjęcie ilustracyjne)
Zakrwawiony leżał na pasach. Jego kolega usłyszał zarzut zabójstwa
Poznań
Prognozowane opady deszczu w Grecji ok. godz. 14 czasu lokalnego
Czerwone alarmy w Grecji. "Ryzyko wystąpienia rozległych powodzi"
METEO
Szymon Hołownia
"W Hołowni walczą dwa wilki". Co mówią o nim współpracownicy?
Konrad Piasecki, Sebastian Zakrzewski
Włamał się do dwóch samochodów. Wytropił go pies
Dzielny pies Węza po raz drugi odnalazł poszukiwanego
Szczecin
Donald Trump
Kiedy koniec wojny z Iranem? Trump odpowiada
BIZNES
alkohol sklep shutterstock_2433370105
Nocą nie kupisz już alkoholu. Kolejne miasto zdecydowało
Poznań
Zderzenie pociągów w Hiszpanii
Zderzenie pociągów. Kilkadziesiąt osób zginęło
Świat
Potrącenie rowerzysty w Elblągu
Taksówką potrącił 16-letniego rowerzystę. Nagranie
Trójmiasto
imageTitle
"Sir Harry Kane". Czy już wkrótce?
EUROSPORT
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica