Kanadyjski żołnierz zaginął na Łotwie. Po czterech dniach znaleźli go martwego

Chorąży George Hohl został znaleziony martwy w piątek po tym, jak zaginął we wtorek w pobliżu bazy wojskowej Ādaži - poinformowały kanadyjskie władze.
Żandarmeria Wojskowa Kanadyjskich Sił Zbrojnych pomaga władzom łotewskim w badaniu okoliczności śmierci Hohla. Jej przedstawiciel stwierdził w wypowiedzi dla mediów, że "nic nie wskazuje na to, by incydent ten stanowił zwiększone zagrożenie dla bezpieczeństwa naszych żołnierzy na misjach".
Szef Sztabu Obrony, generał Jennie Carignan, nazwała tę stratę druzgocącą dla całych Kanadyjskich Sił Zbrojnych, zapewniając, że Hohl zostanie zapamiętany za swoją oddaną służbę.
Wzmacniał NATO w Europie Wschodniej
Hohl był technikiem pojazdów w 408. Dywizjonie Śmigłowców Taktycznych z siedzibą w Edmonton w prowincji Alberta. Na Łotwie służył w Batalionie Lotniczym Wielonarodowej Brygady NATO-Łotwa.
Chorąży brał udział w krajowych operacjach pomocy podczas klęsk żywiołowych a na Łotwie w operacji REASSURANCE, kanadyjskiego wkładu we wzmocnioną obecność NATO w Europie Wschodniej, ustanowioną po aneksji Krymu przez Rosję w 2014 roku.
W operacji REASSURANCE bierze udział około 2200 kanadyjskich żołnierzy rotacyjnie stacjonujących w państwach bałtyckich.
Autorka/Autor: kkop/ads
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Lance Cpl. Sarah N. Petrock/U.S. Marine Corps