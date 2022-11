Szef Sztabu Generalnego Rajmund Andrzejczak: Ukraina musi wygrać, taka jest nasza misja. I kropka

Generał Rajmund Andrzejczak mówił o polskich doświadczeniach w budowie infrastruktury umożliwiającej korzystanie z dostaw gazu LNG i uniezależnienie się od Rosji. Pytany o dylemat wyboru priorytetów między zmianami klimatu a bezpieczeństwem powiedział, że "to nie takie proste być zielonym" (nawiązując do popularnego cytatu z Muppet Show, że "it's not easy being green"). Wskazał na współzależności, np. takie, że zmiany klimatu w Afryce powodują zwiększony napływ migrantów do Europy.