Ostatni statek podróżnika Shackletona znaleziony na dnie oceanu

Pozostałości statku odkryto w niedzielę na dnie Morza Labradorskiego – zespół kierowany przez Królewskie Kanadyjskie Towarzystwo Geograficzne znalazł go na głębokości 390 metrów.

Choć "Quest" służył aż do zatonięcia pod wieloma kapitanami, wcześniejsze powiązania z odkrywcą nadają mu ogromne znaczenie historyczne. Brytyjski poszukiwacz słynął ze swoich podróży na Antarktydę, gdy niewiele osób podejmowało się eksploracji tego nieprzyjaznego terenu.

Zadania "Questa" i śmierć Shackletona

Nowym celem było sporządzenie mapy wysp antarktycznych, zebranie okazów i poszukiwanie miejsc do zainstalowania infrastruktury, między innymi stacje pogodowe.

47-letniemu Shackletonowi jednak nigdy się to nie udało z powodu niewydolności serca podczas pobytu w porcie Grytviken na brytyjskim terytorium zamorskim w Georgii Południowej, ostatnim przystanku przed dotarciem na Biały Kontynent.

Odkrycie "Questa"

Ustalone w ten sposób miejsce zatonięcia na Morzu Labradorskim było dość dokładne, chociaż współrzędne wraku są na razie trzymane w tajemnicy. Podczas drugiej wizyty przy wraku, do której może dojść jeszcze w tym roku, przeprowadzona zostanie pełniejsza analiza – wskazuje BBC.

- W tej chwili nie mamy zamiaru dotykać wraku. W rzeczywistości leży on na obszarze już chronionym dla dzikiej przyrody, więc nikt nie powinien go dotykać – powiedział zastępca dyrektora ds. poszukiwań Antoine Normandin. – Mamy jednak nadzieję wrócić i sfotografować go zdalnie sterowanym pojazdem, aby naprawdę zrozumieć jego stan – dodał.