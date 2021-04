Joe Biden o sankcjach na Rosję, Putinie, Ukrainie i Nord Stream 2

Joe Biden poinformował w czwartek wieczorem dziennikarzy w Białym Domu, że w rozmowie telefonicznej przekazał Władimirowi Putinowi, że amerykańskie śledztwo wykazało ingerencję Rosji w wybory w USA. - Stany Zjednoczone nie mogą pozwolić, żeby inny kraj bezkarnie ingerował w wybory w USA – powiedział prezydent USA w wystąpieniu. – Jeśli Rosja będzie w dalszym ciągu ingerować w amerykańską demokrację, Stany Zjednoczone są przygotowane do odpowiedzi – zaznaczył.

Joe Biden był pytany również o Nord Stream 2. - Jest to bardzo skomplikowana kwestia, która wpływa na naszych sojuszników w Europie - przyznał. - Jestem przeciwny idei tego gazorociągu od początku - zaznaczył. Wskazał przy tym, że Nord Stream 2 to "kwestia, która jest w grze".

USA nakładają sankcje na Rosję

Sankcje są odpowiedzią na naruszenie bezpieczeństwa cybernetycznego w oprogramowaniu SolarWinds Corp – działanie to dało hakerom dostęp do tysięcy firm i biur rządowych, które korzystały z produktów tej firmy. Sankcje USA to również kara za domniemaną ingerencję Moskwy w wybory prezydenckie w USA w 2020 roku.