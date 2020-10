Były szef laburzystów zawieszony. "Nie ma przyszłości w Partii Pracy"

Jeremy Corbyn, były szef brytyjskich laburzystów, został zawieszony w członkostwie swojej partii. To skutek opinii Komisji ds. Równości i Praw Człowieka, która stwierdziła poważne uchybienia w sposobie radzenia sobie przez partię z zarzutami antysemityzmu w jej szeregach.

"Brytyjski dziennik "The Guardian" wyjaśnił, że zawieszenie zostało sprowokowane oświadczeniem Corbyna, który odrzucił wnioski raportu Komisji, twierdząc, że problem został "dramatycznie wyolbrzymiony z powodów politycznych" przez jego przeciwników oraz media. Stwierdzenie postawiło go w konflikcie z obecnym szefem Partii Pracy.

Posłanka Partii Pracy Margaret Hodge skomentowała, że ​​Corbyn "zasiadał w centrum partii, która umożliwiła antysemityzmowi rozprzestrzenienie się z jej marginesów do głównego nurtu". Sekretarz krajowy żydowskiego ruchu robotniczego Peter Mason powiedział, że Corbyn "nie ma przyszłości w Partii Pracy" i "jest wczorajszym człowiekiem".

Starmer w czwartek przeprosił i stwierdził, że to "dzień wstydu" dla partii. Polityk na odbudowę zaufania do laburzystów ma sporo czasu - najbliższe wybory do Izby Gmin zaplanowane są na koniec 2024 roku. Partia Pracy pozostaje w opozycji od czasu przegranych wyborów w maju 2010 roku.