Świat Japoński dziennikarz przetrzymywany w Rosji. Ciąg dalszy sprawy Oprac. Adam Styczek |

Zatłoczone ulice Tokio Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: Google

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Ambasador Japonii w Rosji Akira Muto spotkał się w poniedziałek z japońskim dziennikarzem Yukim Imaiem. "Będziemy nadal stanowczo domagać się jego natychmiastowego uwolnienia, humanitarnego oraz sprawiedliwego traktowania" - oświadczyła w komunikacie japońska placówka dyplomatyczna w Rosji. Przekazano, że uwięziony korespondent gazety "Hokkaido Shimbun" nie ma problemów zdrowotnych.

Jak donosi agencja, było to drugie spotkanie przedstawicieli japońskiej ambasady z obywatelem tego kraju od jego zatrzymania na Sachalinie 13 października.

Ambasada Japonii w Rosji Źródło zdjęcia: Google

Rosja oskarża dziennikarza o szpiegostwo, Japonia zaprzecza

Według rosyjskiej Federalnej Służby Bezpieczeństwa japoński dziennikarz zbierał "informacje o zdolności obronnej Federacji Rosyjskiej". Miał na zlecenie japońskiego wywiadu zdobywać informacje, by następnie przekazać je w celu wykorzystania ze szkodą dla bezpieczeństwa Rosji. Władze Japonii zaprzeczyły tym oskarżeniom.

W ubiegłym tygodniu, podczas szczytu Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku (APEC) w chińskim Shenzhen, premierka Japonii Sanae Takaichi zażądała od prezydenta Rosji Władimira Putina natychmiastowego uwolnienia dziennikarza.

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Relacje Tokio z Moskwą pogorszyły się po rozpoczęciu przez Rosję inwazji na Ukrainę na pełną skalę w 2022 r. W ostatnich miesiącach doszło do eskalacji napięć, m.in. po wizycie Putina na jednej z wysp spornego archipelagu Kuryli. Protesty Tokio wywołało także odsłonięcie na początku września w Chabarowsku pomnika upamiętniającego zwycięstwo ZSRR w II wojnie światowej.

W ubiegłym tygodniu Tokio poinformowało także o naruszeniu japońskiej przestrzeni powietrznej przez prawdopodobnie rosyjskie samoloty.