Osaka przygotowuje się do Expo 2025. Japońska metropolia będzie gospodarzem kolejnej Wystawy Światowa od kwietnia do października. Chcąc zadbać o czystość i wizerunek miasta, jego władze zdecydowały się na wdrożenie zakazu palenia w miejscach publicznych. Wszedł on w życie w poniedziałek 27 stycznia. Przepisy odnoszą się do papierosów zarówno tradycyjnych, jak i elektronicznych. Dotyczą ulic, parków i innych miejsc użyteczności publicznej. Ich złamanie zagrożone jest karą grzywny, choć niezbyt dotkliwą - w wysokości 1000 jenów, co jest równowartością około 26 złotych. Palaczom pozostaje korzystanie ze specjalnych stref do palenia. Tych w Osace jest ponad 300 – wskazuje japońska stacja NHK.