Świat Izrael ukarał żołnierzy za zbezczeszczenie figury Matki Boskiej Oprac. Filip Czerwiński |

Bejrut, Liban. Dym podnoszący się po izraelskim uderzeniu Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W mediach społecznościowych krąży zdjęcie, na którym widać jednego z żołnierzy przykładającego papierosa do ust figury Matki Boskiej. Żołnierz, który to zrobił, został skazany na 21 dni więzienia wojskowego - poinformowały Siły Obronne Izraela (IDF) w oświadczeniu. Żołnierz, który zrobił zdjęcie, został skazany na 14 dni.

"IDF traktuje incydent z wielką powagą i szanuje wolność wyznania i kultu, a także miejsca święte i symbole religijne wszystkich religii i społeczności" - poinformowało wojsko w oświadczeniu. Incydent, do którego doszło w zamieszkałej głównie przez chrześcijan wiosce Debel, miał miejsce "kilka tygodni temu" - dodano.

Żołnierz wciska papierosa do ust figury Maryi w południowym Libanie Źródło: Reuters

Kolejna taka sprawa w tej samej wiosce

Izraelskie wojsko okupuje Debel od marca. Wcześniej doszło tam do innego podobnego incydentu. W kwietniu izraelski żołnierz został sfotografowany, jak rozbija ciężkim młotem krucyfiks. On i jeszcze jeden mundurowy zostali w związku z tym czynem skazani na 30 dni więzienia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Izraelski żołnierz zniszczył figurę Jezusa. Armia poinformowała o karze

Zniszczenie figury wywołało falę oburzenia na świecie. Incydent potępiły też władze Izraela, w tym premier Benjamin Netanjahu i dowództwo izraelskiej armii. Szef izraelskiej dyplomacji Gideon Saar nazwał wybryk haniebnym i przeprosił za niego wszystkich, zwłaszcza chrześcijan.

Siły Obronne Izraela badają też sprawę z nagrań, na których widać, jak izraelscy żołnierze niszczą panele słoneczne i pojazd na obrzeżach Debel.

OGLĄDAJ: "Agencje pokazują obrazki, ale nie historię". Kulisy pracy reporterów wojennych