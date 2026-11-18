Świat Zwrot w Izraelu. Okrzyki "hańba" podczas głosowania i porażka Netanjahu Oprac. Ewa Żebrowska |

Wybrano przewodniczącego Knesetu Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/ABIR SULTAN

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Izraelskie partie opozycyjne przejęły we wtorek kontrolę nad parlamentem, wybierając nowego przewodniczącego - komentuje "New York Times". Matan Kahana, członek partii Yashar kierowanej przez Gadiego Eisenkota, zastąpił na stanowisku Amira Ohanę, członka partii Likud, do której należy również Benjamin Netanjahu.

Burzliwe głosowanie i okrzyki "hańba"

Decyzję podjęto po sześciogodzinnej dyskusji, większością głosów 66 do 55 dla innego kandydata. Wybór poprzedzały burzliwe wystąpienia parlamentarzystów sprzeciwiających się tej kandydaturze. Członkowie Likudu próbowali zablokować wybór Kahany, podważając jego legitymację poprzez wskazywanie na wsparcie ze strony partii arabskich, choć sami wielokrotnie o takie poparcie zabiegali.

Ustępujący Amir Ohana (z lewej) ściska dłoń nowo wybranego przewodniczącego Knesetu Matana Kahany Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ABIR SULTAN

Słowo "hańba" padało z ich ust za każdym razem, gdy arabski parlamentarzysta głosował za wyborem Kahany - relacjonuje CNN. - Kneset jest domem wszystkich obywateli państwa Izrael i zamierzam być przewodniczącym dla każdego z nich - powiedział nowy przewodniczący w swoim inauguracyjnym przemówieniu.

54-latek wszedł do polityki po zakończeniu w 2018 roku służby wojskowej w stopniu pułkownika izraelskich sił powietrznych. Był pilotem myśliwca F-16 - podaje "NYT".

Matan Kahana, nowo wybrany przewodniczący Knesetu Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ABIR SULTAN

Trudny okres dla Netanhaju

Wybór przewodniczącego popieranego przez przeciwników Netanjahu zapowiada prawdopodobnie pełen konfrontacji okres rządów w warunkach głębokich podziałów politycznych - ocenia "NYT". CNN komentuje, że to "cios, który poważnie zachwiał pozycją Netanjahu".

Według Reutersa może to być pierwszy krok w stronę ograniczenia kontrowersyjnych działań Benjamina Netanjahu, nawet w sytuacji, gdy jego główny rywal - Gadi Eisenkot - ma trudności z utworzeniem rządu i próbuje przekształcić zróżnicowaną grupę frakcji opozycyjnych w spójną koalicję rządzącą.

Wybory parlamentarne, które odbyły się 27 października, nie przyniosły jasnego rozstrzygnięcia, lecz mimo braku rządu Kneset został zaprzysiężony. Prezydent Icchak Herzog powierzył misję sformowania rządu właśnie Eisenkotowi, liderowi centroprawicowej partii Yashar. Do tego czasu na czele tymczasowego rządu stoi Netanjahu. Jeśli sformułowanie nowego rządu skończy się niepowodzeniem, w przyszłym roku odbędą się kolejne wybory.

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Jakie ustawy mogą trafić pod głosowanie

W izraelskim, jednoizbowym parlamencie liczącym 120 miejsc, zwanym Knesetem, stanowisko przewodniczącego (spikera) jest bardzo wpływowe - przypomina Reuters. Osoba je sprawująca ma m.in. decydujący głos w kwestii tego, które projekty ustaw zostaną poddane pod głosowanie. Kahana będzie mógł forsować ustawy priorytetowe dla bloku kierowanego przez Eisenkota oraz innych ugrupowań popierających byłego generała w jego staraniach o objęcie urzędu premiera - wskazuje Reuters.

Wśród nich znajduje się między innymi powołanie niezależnej komisji śledczej ds. ataku Hamasu z 7 października 2023 roku (czemu sprzeciwia się Netanjahu), ograniczenie liczby kadencji premiera czy uchylenie przepisów przyjętych przez poprzedni rząd Netanjahu, które - zdaniem krytyków - ograniczały uprawnienia władzy sądowniczej.

Partia Likud, której przewodzi Netanjahu, potępiła to głosowanie, twierdząc, że Kahana został wybrany "głosami zwolenników terroryzmu" - podaje Reuters.

"NYT" zauważa, że w izraelskim systemie politycznym przewodniczący Knesetu i premier niemal zawsze wywodzą się z tego samego ugrupowania, co sprawia, że "parlament stanowi w praktyce legislacyjne ramię rządzącej koalicji". Ekspertka w dziedzinie izraelskiego prawa konstytucyjnego, profesor Suzie Navot, oceniła na łamach dziennika, że "rzadko zdarzało się, by premier i przewodniczący parlamentu pozostawali w tak bezpośrednim konflikcie, jak będzie to miało miejsce teraz".