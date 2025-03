Islandia. Ministra edukacji tłumaczy się po odkryciu skandalu

W rozmowie z dziennikarzami Thorsdottir zaprzeczyła, jakoby wykorzystała seksualnie nastolatka. Przyznała jednak, że wówczas "nie poradziła sobie z całą sytuacją". - On był tak we mnie zakochany, że bez względu na to, jak bardzo starałam się uciec, to nie działało - tłumaczyła. Broniła się, utrzymując że w tamtych czasach różnice wieku nie były niczym szczególnym, choć zwyczajowo dotyczyły raczej związków starszych mężczyzn z młodszymi kobietami. Według islandzkiego prawa wiek zgody wynosi 15 lat. Jednak zdaniem RUV, w przypadku związku Thorsdottir z 15-latkiem doszło do wykorzystania zależności opiekun-podopieczny, za co obecnie grozi kara do trzech lat więzienia.