Iran twierdzi, że opracował broń hipersoniczną nowej generacji

czytaj dalej

Była marynarz Królewskiej Marynarki Wojennej opowiedziała BBC o gwałcie, jakiego doświadczyła podczas służby na okręcie podwodnym. Gdy wskutek tego zaszła w ciążę, od oficera usłyszała, że "przynosi wstyd marynarce wojennej". Jak zauważa, nikomu nie przyszło do głowy, by zapytać ją, jak do tego doszło, skoro na okręcie zakazane są związki intymne.