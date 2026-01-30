Kara chłosty za seks pozamałżeński i alkohol. Po 140 uderzeniach kobieta zemdlała

Indonezja. Kara chłosty dla 18-latka i 24-latka (materiał archiwalny) Źródło: PAP/EPA/HOTLI SIMANJUNTAK

W czwartek w indonezyjskim mieście Banda Aceh wykonano karę chłosty na parze, kobiecie i mężczyźnie. Wymierzono im łącznie po 140 batów w plecy, w tym po 100 za seks pozamałżeński i po 40 za spożywanie alkoholu - potwierdził szef lokalnej policji szariackiej Muhammad Rizal.

Wszystkiemu przyglądało się kilkudziesięciu gapiów. Karę wykonano w publicznym parku. Podczas wykonywania kary 21-latka płakała, a po zakończeniu serii batów straciła przytomność i została odprowadzona do karetki pogotowia - podało BBC.

Prawo szariatu w prowincji Aceh

Głęboko konserwatywna prowincja Aceh jest jedynym regionem w Indonezji, w którym obowiązuje ścisłe prawo szariatu. Zakazuje ono parom uprawiania seksu bez zawarcia związku małżeńskiego. Kara chłosty może być wymierzona także za inne przewinienia, jak kontakty homoseksualne, alkohol czy hazard.

Uważa się, że czwartkowa kara dla pary była jedną z najostrzejszych pod względem liczby wymierzonych batów od czasu wprowadzenia prawa szariatu w prowincji w 2001 roku.

W czwartek wychłostano łącznie sześć osób. Wśród nich znalazł się też funkcjonariusz policji szariackiej i jego partnerka. Zostali oni ukarani 23 batami, ponieważ przyłapano ich na byciu w znacznej bliskości w miejscu prywatnym. Mieli przebywać sami w domu kobiety. - Tak jak obiecaliśmy, nie robimy żadnych wyjątków, szczególnie dla naszych własnych członków. To z pewnością plami nasze dobre imię - stwierdził Muhammad Rizal. Dodał, że ukarany policjant będzie wydalony ze służby.