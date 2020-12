Były premier Libanu zginął w zamachu. Jeden z zamachowców skazany, choć nieuchwytny

Możliwy motyw i brak dowodów

Trybunał w Hadze uznał, że Hezbollah i syryjski rząd mogły mieć motyw, by "wyeliminować" Haririego, który przed zamachem głośno sprzeciwiał się ich dominacji w kraju, nie ma jednak dowodów na to, by przywódcy dali rozkaz do popełnienia zbrodni. Zgromadzone dowody były również niewystarczające, by skazać trzech innych domniemanych członków Hezbollahu oskarżonych o organizację zamachu.