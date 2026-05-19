Syn miliardera zatrzymany. Chodzi o sprawę zabójstwa jego ojca
Jonathan Andic został zatrzymany pod zarzutem zabójstwa swojego ojca - poinformowała we wtorek katalońska policja Mossos d’Esquadra. 45-letni mężczyzna został we wtorek ujęty przez służby i przewieziony do sądu w Martorell w celu złożenia zeznań.
Isak Andic, którego majątek szacowano na cztery i pół miliarda euro, zginął w wypadku górskim w połowie grudnia 2024 roku, wędrując razem z synem w masywie Montserrat w północno-wschodniej Hiszpanii, kilkadziesiąt kilometrów od Barcelony.
Jonathan Andic zaprzecza
Początkowo służby przyjęły hipotezę wypadku, jednak w marcu 2025 roku wznowiły śledztwo, badając hipotezę o zabójstwie, a status Jonathana Andica zmieniono ze świadka na osobę objętą dochodzeniem.
Informacja o zmianie statusu syna biznesmena została upubliczniona przez barceloński dziennik "La Vanguardia" w październiku 2025 roku. Według tej publikacji Jonathan Andic jako świadek miał złożyć sprzeczne zeznania. Rodzina zmarłego stanęła wówczas w obronie jego syna, podkreślając, że wierzy w jego niewinność.
Jonathan Andic również zaprzecza, aby ponosił jakąkolwiek odpowiedzialność za śmierć ojca i twierdzi, że zginął on w wypadku.
Kim był Isak Andic?
Urodzony w 1953 roku w Istambule Isak Andic w latach 60. przeprowadził się do Katalonii. Firmę odzieżową Mango założył w 1984 roku.
Po śmierci ojca Jonathan Andic został prezesem holdingu MNG, który kontroluje Mango. Jego siostry Judith i Sarah są wiceprezeskami.