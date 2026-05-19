Świat

Syn miliardera zatrzymany. Chodzi o sprawę zabójstwa jego ojca

Jonathan Andic na pogrzebie swojego ojca, 16 grudnia 2024 roku
Isak Andic założył firmę odzieżową Mango
Katalońska policja przekazała informację o aresztowaniu Jonathana Andica, syna Isaka Andica - założyciela marki odzieżowej Mango. Wcześniej status Jonathana Andica został zmieniony na osobę objętą dochodzeniem w śledztwie dotyczącym zabójstwa jego ojca.

Jonathan Andic został zatrzymany pod zarzutem zabójstwa swojego ojca - poinformowała we wtorek katalońska policja Mossos d’Esquadra. 45-letni mężczyzna został we wtorek ujęty przez służby i przewieziony do sądu w Martorell w celu złożenia zeznań.

Isak Andic, którego majątek szacowano na cztery i pół miliarda euro, zginął w wypadku górskim w połowie grudnia 2024 roku, wędrując razem z synem w masywie Montserrat w północno-wschodniej Hiszpanii, kilkadziesiąt kilometrów od Barcelony.

Jonathan Andic zaprzecza

Początkowo służby przyjęły hipotezę wypadku, jednak w marcu 2025 roku wznowiły śledztwo, badając hipotezę o zabójstwie, a status Jonathana Andica zmieniono ze świadka na osobę objętą dochodzeniem.

Informacja o zmianie statusu syna biznesmena została upubliczniona przez barceloński dziennik "La Vanguardia" w październiku 2025 roku. Według tej publikacji Jonathan Andic jako świadek miał złożyć sprzeczne zeznania. Rodzina zmarłego stanęła wówczas w obronie jego syna, podkreślając, że wierzy w jego niewinność.

Jonathan Andic również zaprzecza, aby ponosił jakąkolwiek odpowiedzialność za śmierć ojca i twierdzi, że zginął on w wypadku.

Kim był Isak Andic?

Urodzony w 1953 roku w Istambule Isak Andic w latach 60. przeprowadził się do Katalonii. Firmę odzieżową Mango założył w 1984 roku.

Po śmierci ojca Jonathan Andic został prezesem holdingu MNG, który kontroluje Mango. Jego siostry Judith i Sarah są wiceprezeskami.

pc

Źródło: PAP
