Drugi rząd Pedra Sancheza zaprzysiężony

Większość ministrów stanowią dotychczasowi szefowie resortów w pierwszym rządzie Sancheza. Ministrami należącymi do bloku UP są jego szef Pablo Iglesias, odpowiedzialny w nowym gabinecie za resort praw socjalnych, a także jego żona Irene Montero. Będzie ona odpowiedzialna za ministerstwo do spraw równouprawnienia płci.

Związany z blokiem UP jest też nowy minister do spraw konsumentów Alberto Garzon. Należy on do Zjednoczonej Lewicy (IU), ugrupowania wchodzącego w skład Unidas Podemos. Do Zjednoczonej Lewicy należy także nowa minister pracy w gabinecie Sancheza Yolanda Diaz.