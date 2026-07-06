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Świat

Kolejna kara dla Grzegorza Brauna. Decyzja Parlamentu Europejskiego

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Grzegorz Braun w Parlamencie Europejskim
Dworczyk: nie mam poczucia, żeby ktoś chciał się licytować z Grzegorzem Braunem
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Alexis HAULOT/European Union
Grzegorz Braun został ponownie ukarany przez Parlament Europejski. Tym razem za obraźliwe słowa, które skierował do szefowej unijnej dyplomacji Kai Kallas. Polityk utraci między innymi część diety europosła.

Jak poinformowała przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola, Grzegorz Braun został pozbawiony prawa do uczestniczenia w obradach komisji ds. bezpieczeństwa i obrony (SEDE) oraz wszelkich innych działaniach tej komisji na okres 20 dni. Stracił też dietę za okres dwóch dni.

Kara dotyczy wystąpienia Brauna na posiedzeniu SEDE 18 marca, w którym wzięła udział wysoka przedstawicielka UE Kaja Kallas. Braun nazwał jej stanowisko zbędnym i niepotrzebnym. Jak dowodził, agresorem w wojnie na Bliskim Wschodzie są "Żydzi, Izrael i diaspora żydowska wszędzie". - A pani jest jedynie tłumikiem na końcu lufy tego pistoletu i to jest wszystko, co pani tu robi - powiedział Braun do Kallas.

To kolejna kara nałożona na Brauna przez Parlament Europejski. Polski niezrzeszony eurodeputowany był już karany za wypowiedź o osobach LGBTQI podczas debaty na posiedzeniu, a także za zakłócenie minuty ciszy w trakcie upamiętnienia ofiar Holokaustu.

Grzegorz Braun w Parlamencie Europejskim
Grzegorz Braun w Parlamencie Europejskim
Źródło zdjęcia: Alexis HAULOT/European Union

Przewodnicząca PE potępia zachowanie Grzegorza Brauna

Na uwagi Brauna zareagował przewodniczący SEDE, niemiecki europoseł David McAllister. - Odrzucam całkowicie pańskie uwagi antysemickie. Proszę tego nie powtarzać w tej komisji - powiedział. Gdy Braun zwrócił się do niego, by to pogłębił, McAllister odpowiedział Braunowi: "Zamknij się".

Zachowanie Brauna na posiedzeniu SEDE potępiła w poniedziałek Metsola. Otwierając czterodniowe obrady Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, uznała, że niewłaściwe zachowanie Brauna narusza godność i reputację izby. - Wzięłam również pod uwagę powtarzający się brak poszanowania przez pana Brauna standardów postępowania - zaznaczyła.

Według informacji na stronie PE dieta dzienna europosła wynosi 350 euro. To ryczałt pokrywający zakwaterowanie, posiłki i inne wydatki w czasie, kiedy europoseł pracuje w europarlamencie. Dieta dzienna ma charakter dodatku do wynagrodzenia.

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Źródło: PAP
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Tagi:
Grzegorz BraunKaja KallasRoberta MetsolaParlament EuropejskiUnia Europejska
Mikołaj Stępień
Mikołaj Stępień
Dziennikarz tvn24.pl
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