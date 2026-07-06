Świat Kolejna kara dla Grzegorza Brauna. Decyzja Parlamentu Europejskiego Oprac. Mikołaj Stępień |

Dworczyk: nie mam poczucia, żeby ktoś chciał się licytować z Grzegorzem Braunem Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Alexis HAULOT/European Union

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Jak poinformowała przewodnicząca Parlamentu Europejskiego Roberta Metsola, Grzegorz Braun został pozbawiony prawa do uczestniczenia w obradach komisji ds. bezpieczeństwa i obrony (SEDE) oraz wszelkich innych działaniach tej komisji na okres 20 dni. Stracił też dietę za okres dwóch dni.

Kara dotyczy wystąpienia Brauna na posiedzeniu SEDE 18 marca, w którym wzięła udział wysoka przedstawicielka UE Kaja Kallas. Braun nazwał jej stanowisko zbędnym i niepotrzebnym. Jak dowodził, agresorem w wojnie na Bliskim Wschodzie są "Żydzi, Izrael i diaspora żydowska wszędzie". - A pani jest jedynie tłumikiem na końcu lufy tego pistoletu i to jest wszystko, co pani tu robi - powiedział Braun do Kallas.

To kolejna kara nałożona na Brauna przez Parlament Europejski. Polski niezrzeszony eurodeputowany był już karany za wypowiedź o osobach LGBTQI podczas debaty na posiedzeniu, a także za zakłócenie minuty ciszy w trakcie upamiętnienia ofiar Holokaustu.

Grzegorz Braun w Parlamencie Europejskim Źródło zdjęcia: Alexis HAULOT/European Union

Przewodnicząca PE potępia zachowanie Grzegorza Brauna

Na uwagi Brauna zareagował przewodniczący SEDE, niemiecki europoseł David McAllister. - Odrzucam całkowicie pańskie uwagi antysemickie. Proszę tego nie powtarzać w tej komisji - powiedział. Gdy Braun zwrócił się do niego, by to pogłębił, McAllister odpowiedział Braunowi: "Zamknij się".

Zachowanie Brauna na posiedzeniu SEDE potępiła w poniedziałek Metsola. Otwierając czterodniowe obrady Parlamentu Europejskiego w Strasburgu, uznała, że niewłaściwe zachowanie Brauna narusza godność i reputację izby. - Wzięłam również pod uwagę powtarzający się brak poszanowania przez pana Brauna standardów postępowania - zaznaczyła.

Według informacji na stronie PE dieta dzienna europosła wynosi 350 euro. To ryczałt pokrywający zakwaterowanie, posiłki i inne wydatki w czasie, kiedy europoseł pracuje w europarlamencie. Dieta dzienna ma charakter dodatku do wynagrodzenia.

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