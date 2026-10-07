Świat Próbował sprzedać uran za 700 tysięcy dolarów. Został aresztowany Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Mężczyzna zatrzymany przez gruzińskie służby za próbę sprzedaży rudy uranu wartej 700 tysięcy dolarów Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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O operacji poinformowały Służby Bezpieczeństwa Gruzji (SSG) w środę. Nie jest jasne, kiedy dokonano zatrzymania. W toku śledztwa ustalono, że obywatel Gruzji wszedł w posiadanie rudy uranu-238. Podejrzany planował sprzedanie promieniotwórczej substancji obywatelowi innego państwa. Kwota transakcji opiewać miała na 700 tysięcy dolarów.

Na opublikowanym nagraniu widać uzbrojonych funkcjonariuszy, którzy na jednej z ulic zatrzymują białego sedana. Wyciągają z niego na ziemię mężczyznę, którego zakuwają w kajdanki. W bagażniku samochodu przewożony jest radioaktywny materiał. Spektrometr identyfikuje go jako uran.

Mężczyzna aresztowany został pod zarzutem "nielegalnego posiadania materiału nuklearnego". Grozi mu za to do 10 lat więzienia.

Przemyt uranu w Gruzji

To kolejny przypadek, gdy w Gruzji dochodzi do próby sprzedaży promieniotwórczych substancji. W lutym tego roku SSG aresztowała w mieście Kutaisi dwóch mężczyzn za próbę sprzedaży i cezu za kwotę trzech milionów dolarów.

Z kolei w lipcu 2025 roku służby zatrzymały dwóch mężczyzn - obywatela Gruzji i Turcji - w Batumi nad Morzem Czarnym, którzy próbowali sprzedać wysoko wzbogacony uran, żądając trzech milionów dolarów.