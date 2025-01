Grenlandczycy "mają ambicje". Co sądzą o roszczeniach Trumpa

Ten temat był już obecny podczas jego pierwszej kadencji. W 2019 roku Donald Trump wyraził zainteresowanie zakupem Grenlandii, która jest autonomicznym terytorium zależnym Danii. Propozycja ta została szybko odrzucona przez Danię, a także przez władze Grenlandii. Nie doszło do żadnych formalnych rozmów. Redakcja BBC pytała wówczas o opinię mieszkańców wyspy. - To bardzo niebezpieczny pomysł - oceniał Dines Mikaelsen, miejscowy organizator wycieczek. - (Trump) traktuje nas jak dobro, które może kupić - mówiła Aleqa Hammond, pierwsza kobieta na stanowisku premiera Grenlandii w latach 2013–2014. - On nawet nie rozmawia z Grenlandią. Rozmawia z Danią o kupnie Grenlandii - dodała.