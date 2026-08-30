Świat Tragedia na Krecie. Nie żyje 11-letnia dziewczynka z Polski Oprac. Filip Czerwiński |

Grecja. Leżaki nad hotelowym basenem (zdjęcie ilustracyjne) Źródło zdj. gł.: AdobeStock

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Dziecko, które spędzało wakacje na Krecie z rodzicami, zostało wyciągnięte nieprzytomne z basenu w hotelu w Platanias - opisuje portal CNN Greece, powołując się na lokalne radio ERT Chania.

Ratownicy i lekarze natychmiast rozpoczęli reanimację, która była kontynuowana przez cały czas transportu do szpitala w Chanii. Radiowóz policji towarzyszył karetce, aby umożliwić jej jak najszybszy przejazd. Pomimo wysiłków ratowników i lekarzy, dziewczynka zmarła.