Tragedia na Krecie. Nie żyje 11-letnia dziewczynka z Polski
Dziecko, które spędzało wakacje na Krecie z rodzicami, zostało wyciągnięte nieprzytomne z basenu w hotelu w Platanias - opisuje portal CNN Greece, powołując się na lokalne radio ERT Chania.
Ratownicy i lekarze natychmiast rozpoczęli reanimację, która była kontynuowana przez cały czas transportu do szpitala w Chanii. Radiowóz policji towarzyszył karetce, aby umożliwić jej jak najszybszy przejazd. Pomimo wysiłków ratowników i lekarzy, dziewczynka zmarła.
Źródło: CNN Greece