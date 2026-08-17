Katastrofa śmigłowca na wyspie Sifnos. Trzy osoby nie żyją
Śmigłowiec typu Bell 206 uległ awarii tuż po starcie z lądowiska na wyspie w okolicy Tolos i rozbił się na terenie zamieszkanym, jednak żaden z budynków nie został uszkodzony.
Według straży pożarnej, zginęli pilot i dwóch pasażerów. Nie podano na razie żadnych informacji na temat tożsamości i narodowości.
Śmigłowiec najprawdopodobniej eksplodował przy uderzeniu o ziemię, wskutek czego wybuchł pożar, który próbuje ugasić lokalna jednostka straży pożarnej.
Reuters podał, że na zdjęciach z miejsca katastrofy opublikowanych w lokalnych mediach widać kulę ognia i ciemny dym.
Źródło: Reuters, PAP