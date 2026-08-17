Świat Katastrofa śmigłowca na wyspie Sifnos. Trzy osoby nie żyją Oprac. Justyna Sochacka |

Do katastrofy doszło na wyspie Sifnos Źródło zdj. gł.: Google Maps

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Śmigłowiec typu Bell 206 uległ awarii tuż po starcie z lądowiska na wyspie w okolicy Tolos i rozbił się na terenie zamieszkanym, jednak żaden z budynków nie został uszkodzony.

Według straży pożarnej, zginęli pilot i dwóch pasażerów. Nie podano na razie żadnych informacji na temat tożsamości i narodowości.

Śmigłowiec najprawdopodobniej eksplodował przy uderzeniu o ziemię, wskutek czego wybuchł pożar, który próbuje ugasić lokalna jednostka straży pożarnej.

Reuters podał, że na zdjęciach z miejsca katastrofy opublikowanych w lokalnych mediach widać kulę ognia i ciemny dym.