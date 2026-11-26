Świat Gerard Depardieu stanie przed sądem. Jest oskarżany o gwałt Oprac. Sebastian Zakrzewski |

Gerard Depardieu na nagraniach archiwalnych Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA/PAP

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Aktorka Charlotte Arnould oskarżyła Gerarda Depardieu o gwałt w 2018 roku, twierdząc, że dopuścił się na niej dwóch napaści w swoim paryskim domu. Gwiazdor odrzucił zarzuty, a jego prawnicy w ubiegłym roku złożyli apelację od decyzji sędziego, który zdecydował o skierowaniu sprawy na drogę sądową.

Charlotte Arnould w paryskim sądzie apelacyjnym (26.11.2026 r.) Źródło zdjęcia: Alexis Jumeau/ABACAPRESS.COM/PAP

W czwartek sąd w Paryżu odrzucił apelację. Depardieu ma być sądzony o popełnienie gwałtu 7 sierpnia 2018 roku. Zarazem oddalony został zarzut o ten sam czyn 13 sierpnia 2018 roku.

Pełnomocniczka Charlotte Arnould cytowana przez agencję Reuters stwierdziła, że decyzja sądu apelacyjnego daje poczucie ulgi jej klientce. - Czekała na ten moment od dawna. Jest w pełni przygotowana - mówiła prawniczka.

Francuskiemu aktorowi przysługuje kasacja. Jego adwokat przekazał, że decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła. Reuters zwrócił uwagę, że ewentualna skarga kasacyjna stanowi ryzyko dla Depardieu, ponieważ odpowiedni sąd bada wówczas jedynie, czy postępowanie przebiegło zgodnie z prawem.

W razie orzeczenia o winie 77-letniemu Depardieu grozi od 15 do 20 lat więzienia - wskazał Reuters.

Gerard Depardieu skazany za napaść seksualną

W połowie listopada aktor wycofał swoją apelację w innej sprawie o napaść seksualną na dwie kobiety. Doprowadziło to do uprawomocnienia się wyroku skazującego go na 18 miesięcy więzienia w zawieszeniu oraz wpisania do rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym.

"Sąd wydał decyzję. Zostałem uznany za winnego. Przyjmuję to do wiadomości i akceptuję ten wyrok" - przekazał w oświadczeniu cytowanym przez francuskie media. "Przez długi czas na planach filmowych kryłem się za prowokacją i sprośnym humorem" - dodał i wyjaśnił, że jego uwagi oraz "niektóre gesty" nie pozostały "bez konsekwencji".

Aktor przekazał "najgłębsze i najszczersze przeprosiny wszystkim osobom, które mogły ucierpieć" z powodu jego zachowania. Dodał, że zdecydował się wycofać apelację, ponieważ "zrozumiał, iż należy do świata, który już nie istnieje".