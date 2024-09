Już w nocy z wtorku na środę czasu polskiego debata między wiceprezydentką USA Kamalą Harris i byłym prezydentem Donaldem Trumpem. Oczekiwane od tygodni wydarzenie, nazywane kluczowym starciem na drodze do Białego Domu, będzie można obejrzeć na antenie TVN24, TVN24 BiS oraz w TVN24 GO. Przedstawiamy szczegóły.

Pierwsza i jak dotąd jedyna zaplanowana telewizyjna debata między Kamalą Harris i Donaldem Trumpem odbędzie się we wtorek o godzinie 21.00 czasu miejscowego w Filadelfii, czyli w środę o godzinie 3.00 w nocy czasu polskiego . Na antenie TVN24 debata będzie transmitowana w języku polskim, zaś w TVN24 BiS po angielsku. W wersji oryginalnej i z tłumaczeniem będzie można ją obejrzeć w TVN24 GO .

Debata Harris-Trump - zasady

Przygotowania do debaty Harris-Trump

Według telewizji CBS, Harris przygotowywała się do debaty na specjalnym planie telewizyjnym odzwierciedlającym scenografię w Filadelfii z aktorem wcielającym się w rolę Trumpa. "Washington Post" podał, że przygotowania Trumpa polegały głównie na sesjach skupionych na polityce. Media zwracają uwagę, że jego przygotowania są najbardziej nietypowe wśród wszystkich współczesnych kandydatów na prezydenta. - Nie będziemy mieć formalnej sesji przygotowawczej do debaty, bo Donald Trump jej nie potrzebuje. On wie, w co wierzy, i zna swoje osiągnięcia, i to wszystko, o czym musi mówić - powiedział JD Vance, republikański kandydat na wiceprezydenta USA.