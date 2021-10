Policja publikuje nowe nagranie z zatrzymania Gabby Petito i jej partnera

Nowe nagranie z zatrzymania Gabby Petito i jej partnera

- Masz coś na policzku? Na to wygląda, uderzyłaś się czymś w twarz? I jeszcze na ramieniu, o tutaj, to świeże? Wygląda to na świeży ślad - zwrócił się funkcjonariusz do Gabby Petito. Dopytywał kobietę, co się wydarzyło. - Nie jestem pewna. Stało się to tak szybko. Chciałam przejść na tylne siedzenie, a jego plecak spadł i mnie trafił - odpowiedziała.