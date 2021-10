"Kryzys jest poważny". Szef francuskiej dyplomacji po rozmowach z sekretarzem stanu

- Kryzys jest poważny, nie został rozwiązany tylko dlatego, że wznowiliśmy rozmowy, będzie trwał. By z niego wyjść, będziemy potrzebować czynów, nie słów - powiedział minister spraw zagranicznych Francji Jean-Yves Le Drian francuskim parlamentarzystom. Szef francuskiej dyplomacji spotkał się we wtorek ze swoim amerykańskim odpowiednikiem Antonym Blinkenem. Sekretarz stanu rozmawiał również we wtorek z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem.