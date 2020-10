"Nie mówiąc ani słowa o terrorystach, Macron używa terminu 'separatyzm islamski'"

- To, z czym musimy się zmierzyć, to islamistyczny separatyzm - podkreślił Macron. - Jest to świadomy, teoretyczny, polityczno-religijny projekt, który materializuje się poprzez powtarzające się odchylenia od wartości Republiki, co często skutkuje konstytuowaniem się kontrspołeczeństwa, a jego przejawem jest deskolaryzacja dzieci, rozwój praktyk sportowych, kulturalnych, środowiskowych, które są pretekstem do nauczania zasad niezgodnych z prawem Republiki - tłumaczył.