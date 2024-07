Zatrzymany Rosjanin, który zamierzał zaaranżować incydent na otwarcie igrzysk olimpijskich w Paryżu, to 40-letni Kiriłł Grjaznow. Jak podał "Le Monde", mężczyzna, który z wykształcenia jest prawnikiem, a we Francji zdobył dyplom kucharza, od dawna miał kontakty ze służbami.

Francuski dziennik powołuje się na dokumenty, do których dostęp uzyskał też niemiecki "Der Spiegel" i niezależny rosyjski portal Insider. Media wskazują, że starszym bratem Kiriłła jest adwokat Dmitrij Grjaznow, który zasiada w Zgromadzeniu Parlamentarnym Związku Białorusi i Rosji. Ta struktura integracyjna gromadzi wielu agentów Federalnej Służby Bezpieczeństwa (FSB).

Kiriłł Grjaznow ukończył wydział prawa uniwersytetu w Permie, a dyplom obronił w Moskwie w 2007 roku. Z jego korespondencji opisanej przez "Le Monde" i Insider wynika, że rosyjscy znajomi Grjaznowa orientowali się w jego powiązaniach. Na przykład w 2009 roku i 2010 roku - w czasach, gdy niedawno ukończył uczelnię - prosili go o sprawdzenie, kim są pewni funkcjonariusze służb i czy można im ufać.

W 2010 roku Grjaznow ukończył we Francji kursy w szkole kucharskiej Le Cordon Bleu w Paryżu i mieszkał we Francji. Potem pracował jako kucharz w renomowanej restauracji w jednym ze szwajcarskich kurortów. W czasie, gdy mieszkał w Paryżu, regularnie jeździł do Rosji.