Godzina policyjna w dwóch rejonach Paryża. Wprowadzono szereg ograniczeń
Prefektura policji w Paryżu poinformowała, że w dwóch rejonach stolicy obowiązywać będzie godzina policyjna od godziny 23 we wtorek do godziny 6 rano w środę. Chodzi o kwartał Les Halles w ścisłym centrum i rejon Placu Republiki.
Les Halles to kwartał w 1. dzielnicy Paryża. Mieści się tam centrum handlowe i duży węzeł komunikacyjny Chatelet-Les Halles łączący kilka stacji metra i kolei podmiejskiej RER.
Z kolei Plac Republiki jest częstym miejscem demonstracji. W sobotę odbył się na nim wielotysięczny wiec. Okoliczne ulice stały się celem wandali, którzy systematycznie niszczyli i plądrowali sklepy i punkty usługowe
Godzina policyjna w tych dwóch kwartałach Paryża obowiązywała najpierw z poniedziałku na wtorek. Prefektura oświadczyła we wtorek, że te ograniczenia pozwoliły utrzymać spokój.
Zakazy zgromadzeń i zamknięte stacje metra
Od godziny 20 zakazane zostały w niektórych miejscach wszelkie niezgłoszone wcześniej zgromadzenia. Chodzi między innymi o Pola Elizejskie oraz okolice Pałacu Elizejskiego, siedziby MSW, parlamentu, urzędu premiera (Matignon).
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Niezgłoszone zgromadzenia są również zabronione na wyspie Cite, gdzie znajduje się katedra Notre Dame, przy dworcach i przy placach: Bastylii, Vendome, place d'Italie ("Plac Włoski") i place de la Bourse znajdującym się przy historycznym budynku giełdy - pałacu Brongniart.
Od godziny 22 ze względów bezpieczeństwa zamknięte zostały też stacje metra: Republique, Chatelet-les Halles i Les Halles.