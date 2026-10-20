Świat Godzina policyjna w dwóch rejonach Paryża. Wprowadzono szereg ograniczeń Oprac. Kamila Grenczyn |

Smolar: napady na sklepy i prywatne mieszkania rodzą największe obawy Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/MOHAMMED BADRA

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Prefektura policji w Paryżu poinformowała, że w dwóch rejonach stolicy obowiązywać będzie godzina policyjna od godziny 23 we wtorek do godziny 6 rano w środę. Chodzi o kwartał Les Halles w ścisłym centrum i rejon Placu Republiki.

Les Halles to kwartał w 1. dzielnicy Paryża. Mieści się tam centrum handlowe i duży węzeł komunikacyjny Chatelet-Les Halles łączący kilka stacji metra i kolei podmiejskiej RER.

Z kolei Plac Republiki jest częstym miejscem demonstracji. W sobotę odbył się na nim wielotysięczny wiec. Okoliczne ulice stały się celem wandali, którzy systematycznie niszczyli i plądrowali sklepy i punkty usługowe

Zdewastowany przez protestujących pomnik na Placu Republiki Źródło zdjęcia: PAP/EPA/MOHAMMED BADRA

Godzina policyjna w tych dwóch kwartałach Paryża obowiązywała najpierw z poniedziałku na wtorek. Prefektura oświadczyła we wtorek, że te ograniczenia pozwoliły utrzymać spokój.

Zakazy zgromadzeń i zamknięte stacje metra

Od godziny 20 zakazane zostały w niektórych miejscach wszelkie niezgłoszone wcześniej zgromadzenia. Chodzi między innymi o Pola Elizejskie oraz okolice Pałacu Elizejskiego, siedziby MSW, parlamentu, urzędu premiera (Matignon).

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Niezgłoszone zgromadzenia są również zabronione na wyspie Cite, gdzie znajduje się katedra Notre Dame, przy dworcach i przy placach: Bastylii, Vendome, place d'Italie ("Plac Włoski") i place de la Bourse znajdującym się przy historycznym budynku giełdy - pałacu Brongniart.

Od godziny 22 ze względów bezpieczeństwa zamknięte zostały też stacje metra: Republique, Chatelet-les Halles i Les Halles.