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Świat

Demonstranci podpalili zabytkowy ratusz. "Celowe działanie chuliganów"

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Zabytkowy ratusz w Limoges
Pożar zabytkowego ratusza w Limoges
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Reuters
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Zamaskowani demonstranci podpalili liczący ponad 140 lat ratusz we francuskim Limoges. Runął dach oraz wieża zegarowa. Przez kraj w sobotę przetoczyła się fala protestów, które przerodziły się w zamieszki i akty wandalizmu.

We Francji trwają demonstracje przeciwko rosnącym kosztom życia. W sobotę w całym kraju na ulice wyszły setki tysięcy ludzi. Manifestacje zostały jednak przyćmione przez ataki na budynki publiczne, podpalenia i akty grabieży, do których doszło między innymi w Paryżu, Marsylii, Bordeaux, Lyonie i Lille. Jak przekazał premier Sebastien Lecornu, zatrzymano co najmniej 1200 osób.

Ratusz w Limoges przed i po pożarze
Ratusz w Limoges przed i po pożarze
Źródło zdjęcia: Shutterstock/Reuters

Do zamieszek doszło również w Limoges w centralnej Francji, gdzie podpalony został zabytkowy ratusz. Prefektura departamentu Haute-Vienne poinformowała, że ogień podłożyła grupa zamaskowanych demonstrantów, która wtargnęła do budynku. Służby nie były w stanie opanować sytuacji. W ogniu stanął dach oraz mierząca 43 metrów wieża zegarowa, która ostatecznie runęła.

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Ratusz w Limoges po pożarze wznieconym przez demonstrantów
Źródło: Reuters

Zniszczenia zabytkowego ratusza

- Dach, z wyjątkiem zachodniego skrzydła, zawalił się na niższe kondygnacje. Dwie trzecie elewacji zniknęły - przekazał prefekt regionu Haute-Vienne, Maurice Barate, cytowany przez France24. Barate określił zniszczenia budynku mianem "katastrofy dla dziedzictwa narodowego". Jak zaznaczył, pożar był "celowym działaniem chuliganów".

Budynek miał ponad 140 lat. Jego budowę rozpoczęto w 1879 roku, a uroczyste otwarcie odbyło się 14 lipca 1883 roku. W 1975 został sklasyfikowany jako monument historique, zabytek szczególnie cenny dla narodowego dziedzictwa Francji.

Źródło: Reuters, France24
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Tagi:
Francjaprotest
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