Trzy lata przed katastrofą ostrzegano o "poważnych uszkodzeniach" budynku. "Właśnie mieli się za to brać"

Na światło dziennie wyszedł raport konsultanta budowlanego z 2018 roku, w którym ostrzegano o "poważnych uszkodzeniach strukturalnych" w 13-piętrowym apartamentowcu w Miami na Florydzie. Już trzy lata temu zarządców budynku wzywano do naprawy pękniętych kolumn i kruszejącego betonu. Budynek zawalił się tuż przed planowanym rozpoczęciem prac rekonstrukcyjnych.

W nocy ze środy na czwartek na przedmieściach Miami Beach na Florydzie zawaliła się część 13-piętrowego apartamentowca . Do tej pory potwierdzono cztery ofiary śmiertelne katastrofy, ale ich liczba najprawdopodobniej wzrośnie. 159 ludzi wciąż uznanych jest za zaginionych. Trwa akcja ratunkowa, ponad 130 strażaków przeczesuje gruzy w poszukiwaniu ocalałych.

Ratownicy działają w bardzo trudnych warunkach, przez co akcja poszukiwacza postępuje bardzo powoli. Działania poszukiwawcze są niebezpieczne ze względu na ryzyko zawalenia się kolejnych części konstrukcji. Zadanie komplikuje dodatkowo pogoda - wielkie upały i ulewne deszcze. Zespoły ratunkowe wykorzystują maszyny, drony i specjalnie wyszkolone psy do poszukiwania ocalałych.

Raport mówił o "poważnych uszkodzeniach strukturalnych"

"New York Times" opublikował w sobotę fragmenty raportu budowlanego sprzed trzech lat, dotyczącego zawalonej budowli.

Władze hrabstwa Miami-Dade twierdzą, że nie znały treści raportu. Poinformowały, że odniosą się do niego po przeanalizowaniu tekstu. W sobotę stowarzyszenie zarządzające kompleksem ujawniło szereg problemów, które prawdopodobnie doprowadziły do zawalenia się budynku. Uczyniono to jednak dopiero po upublicznieniu raportu z 2018 roku.