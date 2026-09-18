Świat Emmanuel Macron po spotkaniu z liderami partii: wzrosło zagrożenie hybrydowe ze strony Rosji Oprac. Justyna Sochacka |

Macron spotkał się z liderami partii politycznych w sprawie sytuacji międzynarodowej Źródło wideo: ENEX Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/THOMAS SAMSON / POOL MAXPPP OUT

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Francuski prezydent poinformował na konferencji prasowej, że poprosił rząd o przygotowanie planu ochrony infrastruktury krytycznej w kraju wobec rosyjskich ataków hybrydowych. Przypomniał, że Francja przyjęła nowe przepisy dotyczące ingerencji zagranicznych.

Mówił, że w ostatnich tygodniach wzrosło zagrożenie dotyczące krajów europejskich i Francji, w szczególności rosyjskie zagrożenie hybrydowe.

Emmanuel Macron został zapytany o słowa polskiego premiera Donalda Tuska, który ostrzegł w czwartek, że możliwe są "przypadkowe" uderzenia dronami i rakietami na państwa wspierające Ukrainę, w tym Polskę. Prezydent Francji odparł, że wypowiedzi polskiego premiera są rzetelne i poparte faktami. Przypomniał w tym kontekście również o incydencie na lotnisku w Lipsku w Niemczech i podkreślił, że jest to moment "czujności".

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- To nie pozostanie bez odpowiedzi - powiedział Macron, pytany o ewentualną reakcję, gdyby doszło do takich incydentów.

- Myślę, że dalsze działanie w ten sposób w stosunku do Europejczyków byłoby błędem ze strony Rosji - dodał. Ocenił, że kryje się za tym chęć zastraszenia krajów europejskich. - Konsekwencje będą odwrotne. Nie jesteśmy zastraszeni, ponieważ wiemy, że w Ukrainie stawką jest nasze bezpieczeństwo, dzisiaj i jutro - powiedział francuski prezydent.

Macron zapowiada zwołanie spotkania grupy G7

Macron mówił także o rosnących cenach paliw przyznając, że ceny na stacjach benzynowych we Francji osiągnęły "historyczne" poziomy. Winą za tę sytuację obarczył blokadę cieśniny Ormuz. Jak tłumaczył, nie ma obecnie porozumienia, które pozwoliłoby na zmianę sytuacji. - Ta sytuacja (...) sprawiła, że ceny energii poszybowały w górę wszędzie na świecie - podkreślił.

Zapewnił, że "Francja robi wszystko", by przyczynić się do pokojowego ponownego otwarcia cieśniny Ormuz. Zapowiedział zwołanie spotkania grupy G7 w celu podjęcia działań na rzecz lepszej koordynacji, jeśli chodzi o poziom zapasów i współpracę dotyczącą eksportu i możliwości produkcyjnych. Jak dodał, zwróci się też do Komisji Europejskiej o przyspieszenie prac nad magazynowaniem gazu na szczeblu unijnym.

Spotkanie Emmanuela Macrona z liderami partii politycznych

Francuski prezydent spotkał się w piątek z przywódcami partii politycznych, w tym kandydatami w przyszłorocznych wyborach prezydenckich. Pałac Elizejski zapowiadając spotkanie informował, że prezydent zwołuje je w świetle pogorszenia się w ostatnich dniach sytuacji międzynarodowej. Szef państwa chciał rozmawiać z politykami o wpływie tej sytuacji na Francję w sferze bezpieczeństwa i energii. We społeczeństwie francuskim narasta niezadowolenie z powodu kosztów energii i rosnących cen.