Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Chińska ekspansja
25 lat TVN24
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Śledztwo po śmierci Polki w Ekwadorze. Zaangażowano zagranicznych biegłych

|
Monika Silva Koniuszek
Tajemnicza śmierć Polki w Ekwadorze
Źródło wideo: TVN24 BiS
Źródło zdj. gł.: Enex
Resort spraw zagranicznych Ekwadoru poinformował, że dwóch biegłych z Argentyny będzie - jako obserwatorzy - uczestniczyć w śledztwie dotyczącym śmierci polskiej aktywistki Moniki Silvy Koniuszek. Wniosek o współpracę skierowano również do Polski.

Ekwadorskie MSZ poinformowało w opublikowanym w poniedziałek komunikacie na platformie X, że "podjęło działania dyplomatyczne wobec rządów Argentyny i Polski w celu uzyskania wsparcia niezależnych i bezstronnych obserwatorów i lekarzy medycyny sądowej, którzy przyczynią się do zapewnienia przejrzystości, obiektywizmu i rzetelności procesu dochodzeniowego".

Jak czytamy, w wyniku tych czynności Sąd Najwyższy Argentyny zgodził się udzielić wsparcia technicznego poprzez udział dwóch biegłych medyków sądowych, którzy będą pełnić funkcję obserwatorów na warunkach wymaganych przez ekwadorski rząd. Ciało Polki znaleziono w jej mieszkaniu w miejscowości Montanita 8 czerwca.

"Ekwador utrzymuje otwarte kanały koordynacji z władzami Polski i oczekuje na ich odpowiedź w sprawie wniosku o współpracę techniczną, złożonego w tej sprawie" - dodano.

Kim była Monika Silva Koniuszek?

Monika Silva Koniuszek była prezeską fundacji La Integridad. Zgłaszała przypadki domniemanej korupcji miejscowych władz, w tym nieprawidłowości w handlu ziemią w prowincji Santa Elena. 8 czerwca została znaleziona martwa w swoim mieszkaniu w miejscowości Montanita. Okoliczności jej śmierci nie zostały jak dotąd wyjaśnione.

Minister spraw wewnętrznych Ekwadoru John Reimberg początkowo oświadczył, że przypuszcza się, iż aktywistka odebrała sobie życie. Tę hipotezę szybko zakwestionowały jednak lokalne media, przypominając między innymi, że kobieta informowała wcześniej, że otrzymuje groźby i obawia się o swoje życie.

Monika Silva Koniuszek
Monika Silva Koniuszek
Źródło zdjęcia: Enex

Kanał internetowy La Defensa podał nieoficjalnie, że podczas autopsji na głowie kobiety znaleziono ranę zadaną jej przed śmiercią. Władze nie potwierdziły dotychczas tej informacji.

O szybkie i niezależne śledztwo apelowały do rządu w Quito delegatura Unii Europejskiej w Ekwadorze i Międzyamerykańska Komisja Praw Człowieka. Ekwadorska prokuratura ogłosiła w ubiegłym tygodniu, że zabiega o współpracę międzynarodową w śledztwie. Reimberg zapewnił natomiast, że nakazał, aby przeprowadzono je "z największą szybkością i przejrzystością".

Marsz ku pamięci polskiej aktywistki. "Była tu bardzo kochana"

W poniedziałek w prowincji Santa Elena dziesiątki osób wzięły udział w marszu ku pamięci polskiej aktywistki. - Nikt tu nie wierzy, że Monika się zabiła. Żądamy dogłębnego dochodzenia, żeby dowiedzieć się dokładnie, co stało się z nią tego dnia - powiedziała Cristina, jedna z uczestniczek manifestacji.

Podkreśliła, że aktywistka była bardzo ważna dla lokalnej społeczności. - Nie tylko ujawniała korupcję w prowincji i na szczeblu krajowym. Prowadziła też działalność dobroczynną, pomagała ludziom. Była tu bardzo kochana - dodała.

Monika Silva Koniuszek
Monika Silva Koniuszek
Źródło zdjęcia: Enex

Marsz zorganizowała grupa osób, które znały działaczkę. - My, jej przyjaciele, chcemy zachować pamięć o niej, podziękować za jej obecność na tych ziemiach i zapamiętać ją taką, jaką była, jako wzór dla całej społeczności - przekazał mieszkający w prowincji Santa Elena mężczyzna o imieniu Rodolfo.

Uczestnicy mówili też o planach namalowania muralu poświęconego aktywistce i nadania jej imienia jednej z ulic w dzielnicy.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
1 godz 12 min
Mamy temat - zdjęcie Żebrowskiej
Zdjęcie Żebrowskiej i fala oburzenia. "Sygnał, że za mało się o tym mówi"
Mamy temat
26 min
senator pis mieczyslaw globa
Bezwstydne odpowiedzi senatorów. Kowalski płaci 600 złotych, oni na to samo dostają po 6,5 tysiąca
Czarno na białym
42 min
pc
Temat UFO znów rozpala wyobraźnię. Wszystko za sprawą tego filmu
Kultura polityczna
Udostępnij:
Tagi:
EkwadorArgentynaMinisterstwo Spraw Zagranicznych
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
Czytaj także:
pap_20250814_1DY (1)
Umowa z Niemcami bez dodatkowych gwarancji. "Wywiązałoby się tu piekło"
BIZNES
imageTitle
Irańczyk wycelował "broń" w kierunku trybun
EUROSPORT
Wędrówka strefy opadów we wtorek
Strefa opadów wędruje przez Polskę. Śledź ją na mapach
METEO
imageTitle
Nowy trener uczestnika mundialu. Polacy mogą go pamiętać z Kataru
EUROSPORT
Pasażerowie żartowali na lotnisku o bombie w bagażu (zdj. ilustracyjne)
Do Oslo nie poleciał, lotnisko opuścił z mandatem
WARSZAWA
Sylwia Gregorczyk-Abram
"To ona ma największe szanse". Ruszyła giełda nazwisk
Patryk Michalski, Adam Styczek
MON
Specjalne posiedzenie. "Przygotowujemy Polskę na zwiększoną obecność wojsk USA"
Polska
Auto zmyte przez wodę powodziową w mieście Waco w Teksasie
Tak źle nie było od przejścia huraganu. Tragiczne powodzie w Teksasie
METEO
policja
Tragedia w Beskidach. Nie żyje para 19-latków
Polska
Nawrocki, Trump
Efekt spotkania Nawrockiego z Trumpem? "To byłoby coś wielkiego"
Polska
Warszawski Szpital Południowy
"W Polsce są 33 tysiące lekarzy w trakcie specjalizacji, oni nie zarabiają takich kwot"
WARSZAWA
Tak wyglądał magazyn, w którym 34-latek przechowywała nielegalny towar
Podróbki sprzedawał na nocnym bazarze
WARSZAWA
Gliwice, Polska. Stacja benzynowa Circle K
Decyzja rządu w sprawie "Ceny Paliwa Niżej". Kiedy koniec programu?
BIZNES
imageTitle
Szczęście Fręch w Berlinie. Gra dalej mimo porażki
EUROSPORT
parasol słońce upał
Nadciąga upał. Możliwe nawet pomarańczowe alarmy
METEO
42 min
pc
Temat UFO znów rozpala wyobraźnię. Wszystko za sprawą tego filmu
Kultura polityczna
Donald Trump
Trump dementuje. "To fake news"
Świat
Wołodymyr Zełenski na lotnisku w Genewie. Przywitał go prezydent Szwajcarii Guy Parmalin
Zełenski w Genewie. Przybył na szczyt G7
Świat
Basen przy ulicy Inflanckiej
Startuje sezon pływalni "pod chmurką"
WARSZAWA
imageTitle
Przeprosiny Kloppa. "Skończę 59 lat i nadal jestem idiotą"
EUROSPORT
Sprzedaż alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Spał na dworcu, z trudem go dobudzili. Wstał i poszedł kupić wódkę
WARSZAWA
tankowanie benzyna stacja paliwo
Ceny paliw we wtorek. Ile zapłacimy na stacjach?
BIZNES
Rak marmurkowy, gatunek inwazyjny
Wyławiają "obcych" ze stawów
WARSZAWA
Były premier Węgier Viktor Orban
Orban nie wróci. Zmiana konstytucji na Węgrzech
Świat
imageTitle
Trener Urugwaju rozczarowany wynikiem. Wylicza błędy
EUROSPORT
Sąd w Oslo wydał wyrok w sprawie Mariusa Borga Hoeiby'ego
"Ofiara nie była w stanie stawić oporu". Syn księżniczki usłyszał wyrok
Świat
Karol Nawrocki podczas spotkania z republikańskimi senatorami Jamesem Rischem, Johnem Thunem i Rogerem Wickerem
Nawrocki w USA. Nowe informacje
Polska
W Białej Podlaskiej uzbrojony napastnik zastrzelił rosyjskiego artystę
Zabójstwo w Białej Podlaskiej, atak na klasztor, katastrofa bombowca B-52
Polska
W Kalifornii rozbił się bombowiec B-52
Katastrofa tuż po starcie. "Niemożliwa do przeżycia"
Świat
Nowa Zelandia rywalizowała na mundialu z Iranem
Emocje do samego końca. Piękne gole w starciu Iranu z Nową Zelandią
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica