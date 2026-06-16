Świat Śledztwo po śmierci Polki w Ekwadorze. Zaangażowano zagranicznych biegłych Oprac. Kamila Grenczyn |

Tajemnicza śmierć Polki w Ekwadorze Źródło wideo: TVN24 BiS Źródło zdj. gł.: Enex

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Ekwadorskie MSZ poinformowało w opublikowanym w poniedziałek komunikacie na platformie X, że "podjęło działania dyplomatyczne wobec rządów Argentyny i Polski w celu uzyskania wsparcia niezależnych i bezstronnych obserwatorów i lekarzy medycyny sądowej, którzy przyczynią się do zapewnienia przejrzystości, obiektywizmu i rzetelności procesu dochodzeniowego".

Jak czytamy, w wyniku tych czynności Sąd Najwyższy Argentyny zgodził się udzielić wsparcia technicznego poprzez udział dwóch biegłych medyków sądowych, którzy będą pełnić funkcję obserwatorów na warunkach wymaganych przez ekwadorski rząd. Ciało Polki znaleziono w jej mieszkaniu w miejscowości Montanita 8 czerwca.

"Ekwador utrzymuje otwarte kanały koordynacji z władzami Polski i oczekuje na ich odpowiedź w sprawie wniosku o współpracę techniczną, złożonego w tej sprawie" - dodano.

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Ecuador gestiona cooperación internacional para fortalecer la transparencia en la investigación del fallecimiento de ambientalista pic.twitter.com/5GJeBmAdBB — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) June 15, 2026 Rozwiń

Kim była Monika Silva Koniuszek?

Monika Silva Koniuszek była prezeską fundacji La Integridad. Zgłaszała przypadki domniemanej korupcji miejscowych władz, w tym nieprawidłowości w handlu ziemią w prowincji Santa Elena. 8 czerwca została znaleziona martwa w swoim mieszkaniu w miejscowości Montanita. Okoliczności jej śmierci nie zostały jak dotąd wyjaśnione.

Minister spraw wewnętrznych Ekwadoru John Reimberg początkowo oświadczył, że przypuszcza się, iż aktywistka odebrała sobie życie. Tę hipotezę szybko zakwestionowały jednak lokalne media, przypominając między innymi, że kobieta informowała wcześniej, że otrzymuje groźby i obawia się o swoje życie.

Monika Silva Koniuszek Źródło zdjęcia: Enex

Kanał internetowy La Defensa podał nieoficjalnie, że podczas autopsji na głowie kobiety znaleziono ranę zadaną jej przed śmiercią. Władze nie potwierdziły dotychczas tej informacji.

O szybkie i niezależne śledztwo apelowały do rządu w Quito delegatura Unii Europejskiej w Ekwadorze i Międzyamerykańska Komisja Praw Człowieka. Ekwadorska prokuratura ogłosiła w ubiegłym tygodniu, że zabiega o współpracę międzynarodową w śledztwie. Reimberg zapewnił natomiast, że nakazał, aby przeprowadzono je "z największą szybkością i przejrzystością".

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Marsz ku pamięci polskiej aktywistki. "Była tu bardzo kochana"

W poniedziałek w prowincji Santa Elena dziesiątki osób wzięły udział w marszu ku pamięci polskiej aktywistki. - Nikt tu nie wierzy, że Monika się zabiła. Żądamy dogłębnego dochodzenia, żeby dowiedzieć się dokładnie, co stało się z nią tego dnia - powiedziała Cristina, jedna z uczestniczek manifestacji.

Podkreśliła, że aktywistka była bardzo ważna dla lokalnej społeczności. - Nie tylko ujawniała korupcję w prowincji i na szczeblu krajowym. Prowadziła też działalność dobroczynną, pomagała ludziom. Była tu bardzo kochana - dodała.

Monika Silva Koniuszek Źródło zdjęcia: Enex

Marsz zorganizowała grupa osób, które znały działaczkę. - My, jej przyjaciele, chcemy zachować pamięć o niej, podziękować za jej obecność na tych ziemiach i zapamiętać ją taką, jaką była, jako wzór dla całej społeczności - przekazał mieszkający w prowincji Santa Elena mężczyzna o imieniu Rodolfo.

Uczestnicy mówili też o planach namalowania muralu poświęconego aktywistce i nadania jej imienia jednej z ulic w dzielnicy.

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