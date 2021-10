Koniec stanu wyjątkowego w Egipcie. Trwał od 2017 roku

Abd el-Fatah as-Sisi, prezydent Egiptu, ogłosił w poniedziałek, że nie przedłuży stanu wyjątkowego. Był on utrzymywany od 2017 roku, kiedy doszło do dwóch ataków na chrześcijańską mniejszość.

"Po raz pierwszy od lat zdecydowałem, że nie przedłużę stanu wyjątkowego we wszystkich częściach kraju" - przekazał Sisi na Twitterze. "Dzięki wspaniałemu i wiernemu ludowi Egipt stał się oazą bezpieczeństwa i stabilności w regionie" - zaznaczył.

Stan wyjątkowy w Egipcie

Stan wyjątkowy został wprowadzony po raz pierwszy w kwietniu 2017 roku. Doszło wtedy do dwóch ataków na kościoły koptyjskie w północnym Egipcie, w których zginęły dziesiątki osób. Odpowiedzialność za zamachy wzięła na siebie organizacja terrorystyczna Państwo Islamskie (IS).

Konstytucja egipska zezwala na przedłużenie stanu wyjątkowego jedynie o kolejne sześć miesięcy, parlament jednak cyklicznie przeciągał go co trzy miesiące.

Kim jest prezydent Sisi?

Prezydent Sisi doszedł do władzy w 2013 roku. w wyniku zamachu stanu, który obalił rządy Mohammeda Mursiego należącego do Bractwa Muzułmańskiego. Od tamtej pory zwalczał islamistów, którzy do 2016 roku przeprowadzili serię ataków na służby bezpieczeństwa i przedstawicieli władz państwowych.