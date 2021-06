Putin wśród obrazów w towarzystwie "spowiednika". "Kultura zachodnia wyrosła na splądrowanym Bizancjum"

"Nie można oczekiwać żadnej pomocy i żadnej prawdy ze strony łacińskiego Zachodu"

Nawiązując do zdobycia Konstantynopola przez krzyżowców w 1204 roku, metropolita Tichon zauważył, że to było jeszcze przed narodzinami Aleksandra Newskiego, urodzonego w 1220 roku. - Aleksander Newski, dowiedziawszy się później o tym, zrozumie, że nie można oczekiwać żadnej pomocy i żadnej prawdy ze strony łacińskiego Zachodu: szli na pomoc, szli, by wyzwolić Grób Święty, a w 1204 zamiast Jerozolimy zdobyli Konstantynopol (stolicę Cesarstwa Bizantyjskiego - red.), splądrowali go i zniszczyli - dowodził "spowiednik", cytowany przez agencję TASS.