Amerykański stan Teksas znacząco zaostrzył prawo aborcyjne w latach 2021-2022. Obecnie, po "wykryciu bicia serca płodu", przerwanie ciąży jest tam niemal niemożliwe. Aborcję dopuszcza się jedynie w sytuacji zagrożenia życia kobiety bądź ryzyka "znacznego upośledzenia głównych funkcji jej organizmu". Nawet wtedy lekarze są jednak zobowiązani do podjęcia "próby ratowania życia płodu", chyba że "zwiększyłoby to ryzyko śmierci lub upośledzenia pacjentki w ciąży".

Zgony noworodków w Teksasie

Konsekwencje zmiany przepisów w Teksasie przeanalizowali teraz naukowcy z Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore oraz Uniwersytetu Stanowego Michigan. Swoje ustalenia opublikowali we wtorek w czasopiśmie naukowym "JAMA Pediatrics". Jak stwierdzili na podstawie dostępnych danych, w ciągu pierwszego roku obowiązywania zaostrzonych przepisów liczba zgonów wśród noworodków w Teksasie wzrosła o 12,9 procent. Oznacza to, że zgonów było o 258 więcej - ich liczba wzrosła z 1985 w 2021 roku do 2243 w 2022.

- (To badanie) w zasadzie potwierdza to, co podejrzewaliśmy od dawna – ocenia niezaangażowany w studium dr Richard Ivey, ginekolog położnik z Houston. - Wiedzieliśmy, że po wejściu zakazu wzrośnie śmiertelność niemowląt, szczególnie noworodków obciążonych wadami wrodzonymi - stwierdził. Zdaniem lekarza, analiza konsekwencji zdrowotnych restrykcyjnych ograniczeń dostępu do aborcji "jest pierwszym krokiem do tego, by ludzie zrozumieli" powagę sytuacji.