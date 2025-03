Doradca Zełenskiego: Poczekajmy, aż USA zrozumieją. Putin już popełnia błędy

Mychajło Podolak: uważać, że będziesz partnerem Rosji, to troszkę taka psychiatryczna przypadłość Źródło: TVN24

Rosja chce politycznych zysków za to, że po prostu nie będzie zabijać ludzi. Rosja nie chce zakończenia tej wojny, dla niej pozostawanie w stanie wojny jest naturalne i dziś jest jedyną opcją - stwierdził w rozmowie z Katarzyną Górniak z "Faktów" TVN Mychajło Podolak, doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego.

- Dla nas najważniejsze jest trzymać się tej strategii, jaką zaproponowały Stany Zjednoczone, krok po kroku do kompleksowego zawieszenia broni - mówił w rozmowie z dziennikarką "Faktów" TVN Katarzyną Górniak Mychajło Podolak.

Doradca prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego wskazał, że pierwszym krokiem w kierunku rozejmu jest zaprzestanie ataków na obiekty infrastruktury energetycznej, drugim - zawieszenie broni na morzu, trzecim - w powietrzu. Czwarty krok - to pełne zawieszenie broni, a po tym wszystkim miałyby się odbyć polityczne rozmowy o zakończeniu wojny.

- Zobaczymy, czy USA dostrzegą, że Rosja nie chce zawieszenia broni i będzie wykorzystywać każdą możliwość do atakowania ukraińskiej infrastruktury - mówił Podolak. Jego zdaniem, Rosja uważa rozmowy za podstawę nie do zawieszenia broni, a do przeciągania czasu. - Rosyjska delegacja rozmawia z amerykańską administracją, a po rozmowach wychodzi i mówi zupełnie inne rzeczy - powiedział.

Zdaniem Mychajła Podolaka, pozycja Stanów Zjednoczonych, którą zajęły w czasie rozmów o rozejmie, jest następująca: "krok po kroku zmierzamy do zawieszenia broni". Władze w Kijowie się z tym zgadzają, przedstawiły też listę rosyjskich obiektów, które nie będą atakowane przez siły ukraińskie. - A Rosja chce politycznych zysków za to, że po prostu nie będzie zabijać ludzi. Rosja nie chce zakończenia tej wojny, dla Rosji pozostawanie w stanie wojny jest naturalne i dziś jest jedyną opcją - ocenił Podolak, dodając, że jeśli (Rosjanie) zakończą wojnę, będą mieć konflikty wewnętrzne.

Jak stwierdził Podolak, "uważać, że będzie się partnerem Rosji, to troszkę taka psychiatryczna przypadłość".

Trzydzieści procent tonażu rosyjskiej floty

Mówiąc o sukcesach armii ukraińskich na morzu, Podolak nadmienił, że siły ukraińskie zniszczyły trzydzieści procent tonażu rosyjskiej Floty Czarnomorskiej.

- Flota teraz bazuje tylko w rosyjskich portach, typu Noworosyjsk, boi się wychodzić na morze i prowadzić operacje. Ukraina w pełni za pomocą podwodnych i powietrznych dronów kontroluje akwen Morza Czarnego. Ale dla nas ważne jest nieostrzeliwanie infrastruktury portowej, bo Rosja z floty znajdującej się we wschodniej części akwenu ostrzeliwała nam Odessę - powiedział.

Przemontować relacje z Rosją

Zdaniem doradcy prezydenta Zełenskiego, każda kolejna amerykańska administracja na początku zawsze mówi, że trzeba przemontować relacje z Rosją.

- Od rozpadu Związku Radzieckiego żadna administracja (USA - red.) nie pominęła tego etapu - podkreślił. Jak stwierdził, każda kolejna amerykańska administracja twierdziła, że "nasi poprzednicy nie rozumieli, że z Rosją trzeba rozmawiać, traktować delikatnie i pozytywnie oceniać najdrobniejsze dobre zamiary". - Każda kolejna administracja się myliła. Rosja jest naturalnym wrogiem USA, nie da się z nią dogadać - ocenił Podolak.

Jak stwierdził, "cała Europa to rozumie". - Jeśli zrozumie to administracja Trumpa, zobaczymy w ich wykonaniu nie politykę dialogu, a politykę nacisku - przekonywał.

Podolak mówił, że polityka dialogu i rozmów z Rosją nie przyniesie rezultatów, na jakie liczy administracja prezydenta USA Donalda Trumpa, takich jak pełne zawieszenie broni, szybkie zakończenie (wojny) i osiągnięcia stałego oraz sprawiedliwego pokoju. - To oznacza, że wojna będzie się przedłużać, obarczając reputację USA i Trumpa, na co liczy Putin - powiedział Podolak.

- Poczekajmy, aż USA to zrozumieją, Putin już popełnia błędy. Rozmawia z Trumpem przez telefon, a później wychodzi i mówi coś zupełnie innego - dodał.

