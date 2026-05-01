Świat

Trump zapowiada wyższe cła. Uderzą w UE

Prezydent USA Donald Trump
Trump grozi Macronowi cłami za niepodniesienie ceny lekarstwa w Europie
Źródło: TVN24
Prezydent USA Donald Trump zapowiedział, że podwyższy cła na samochody z Unii Europejskiej. W jego ocenie UE "nie przestrzega w pełni uzgodnionej umowy handlowej".

"Z przyjemnością informuję, że w związku z tym, że Unia Europejska nie przestrzega w pełni uzgodnionej przez nas umowy handlowej, w przyszłym tygodniu podwyższę cła pobierane od Unii Europejskiej za samochody osobowe i ciężarowe wwożone do Stanów Zjednoczonych. Cło wzrośnie do 25 procent" - napisał Trump w swoim serwisie Truth Social.

"Wszyscy doskonale rozumieją i zgadzają się z tym, że jeśli będą produkować samochody osobowe i ciężarówki w zakładach w USA, nie będą nakładane żadne cła" - dodał prezydent USA.

"Obecnie powstaje wiele fabryk samochodów osobowych i ciężarówek, w które zainwestowano ponad 100 miliardów dolarów - to rekord w historii produkcji samochodów osobowych i ciężarówek. Zakłady te, zatrudniające amerykańskich pracowników, zostaną wkrótce otwarte - nigdy wcześniej nie działo się nic podobnego do tego, co dzieje się dziś w Ameryce!" - napisał Trump.

Donald Trump o podwyższeniu ceł
Źródło: truthsocial.com

Cła Trumpa i umowa z UE

W ubiegłym roku UE i USA zawarły umowę handlową, na mocy której ustalono maksymalną 15 procentową stawkę celną dla większości europejskich towarów, w tym samochody.

Unijny komisarz do spraw handlu Marosz Szefczovicz złożył 24 kwietnia wizytę w Waszyngtonie, gdzie spotkał się z ministrem finansów USA Scottem Bessentem. Na konferencji prasowej Szefczovicz wyraził przekonanie, że mimo podjętych przez USA dochodzeń handlowych będących podstawą do podniesienia ceł, w tym ceł na UE, Stany Zjednoczone będą trzymać się umowy zawartej w 2025 roku z Unią Europejską. Obecnie, po wyroku Sądu Najwyższego USA znoszącym większość ceł nałożonych przez Trumpa, cła do lipca tego roku wynoszą 10 procent. Z wypowiedzi urzędników USA wynika, że po zakończeniu dochodzeń w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych zostaną one podwyższone do 15 procent.

OGLĄDAJ: Polska między Ameryką, NATO i Europą. "Trudno będzie nam manewrować"
Prezydent Francji Emmanuel Macron i premier Donald Tusk

Polska między Ameryką, NATO i Europą. "Trudno będzie nam manewrować"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Graeme Sloan/PAP/EPA

Kuba Koprzywa
Dziennikarz tvn24.pl
Czytaj także:
shutterstock_2063637563_1
22 lata w Unii Europejskiej. Tak świętowaliśmy rocznicę
Polska
Okręty Globalnej Flotylli Sumud zatrzymanej przez Izrael
Izrael zatrzymał flotyllę. 34 rannych, wśród nich osoba z Polski
Świat
Dziura w moście
Nagle zobaczył na drodze dziwny cień. Matka z córką w szpitalu
METEO
Okręt, który przewoził deportowanych z Argentyny
"Niepożądany gość" w gdyńskim porcie. Miał przywieźć "kryminalistów"
Tamara Barriga
Rekord gitarowy we Wrocławiu
"Hey Joe" na siedem tysięcy gitar. Zagrali we Wrocławiu
Polska
Karol Nawrocki
Nawrocki chce nowej konstytucji. Jest komentarz Tuska
Polska
35 min
Służby ochraniające Donalda Trumpa
Strzały na balu z udziałem Trumpa. "Przy wejściu nie sprawdzano nawet nazwisk"
Marcin Wrona, Jacek Stawiski
Burza
Pierwsze majowe burze. Prognoza zagrożeń
METEO
Wołodymyr Zełenski
Zełenski: to kosztowało Rosję siedem miliardów dolarów
Świat
imageTitle
Dlaczego Mychajło Mudryk został zdyskwalifikowany "w tajemnicy"?
EUROSPORT
Pavel Talankin
Zaginął Oscar nadany jako bagaż. Szybka reakcja przewoźnika
Świat
Tragiczne potrącenie rowerzysty w Starym Mieście
Rowerzysta zginął pod kołami auta
Poznań
imageTitle
Starcie byłych mistrzów świata nadal trzyma w napięciu
EUROSPORT
Pożary we Włoszech
"Obudziło nas trąbienie klaksonów". Żywioł szaleje w Toskanii
METEO
Pasażerowie czekają na naprawę pociągu PKP Intercity Silesia
Jechali na majówkę, utknęli w szczerym polu
WARSZAWA
Strzały na balu korespondentów
Strzały na balu z udziałem Trumpa. Prokuratura pokazała nagranie
Świat
imageTitle
"To była automatyczna reakcja". Zaatakowany mistrz przeprasza
EUROSPORT
Tragiczny wypadek na lotnisku w Lesznie. Nie żyje spadochroniarz
Tragiczny wypadek w Lesznie. Spadochron się otworzył, skoczek zginął
Poznań
Korek na S1
Zablokowali ekspresówkę po wypadku. Dwie osoby ranne
Sad zniszczony przez mróz w miejscowości Zakrzów
"Dla sadownictwa to jest katastrofa". Nawet stuprocentowe straty
BIZNES
Wypadek z udziałem paralotni w Inowrocławiu
Wypadek paralotniarza. Wylądował w ogródku, trafił do szpitala
Kujawsko-Pomorskie
Pekin
Tylko im nie Chiny nie zniosły ceł. Kara za stosunki dyplomatyczne
BIZNES
Wiosna, ciepło, słońce, piękna pogoda, majówka
Blisko 30 stopni. Nad Polską największa anomalia w skali Europy
METEO
36-letni mieszkaniec Zgierza aresztowany
Wmówił seniorom wypadek syna i synowej. Przyjechał po 140 tysięcy
Lublin
imageTitle
Szef FIFA chciał pogodzić Palestynę i Izrael. Reakcja mówi wszystko
EUROSPORT
Akcja wyciągania koparki z dna Wisły w Gassach
Koparka ugrzęzła w wiślanym mule. Nie mogą jej wyciągnąć
WARSZAWA
imageTitle
Sokoli wzrok trenera. Jego podanie zapoczątkowało gola
EUROSPORT
Tak mogli wyglądać zmarli
Znaleźli czaszki XIII-wiecznych mieszkańców. Zrekonstruowali ich twarze
Lublin
smartfon shutterstock_449254483
Nowa opłata od smartfonów, tabletów i komputerów. "Pożegnaliśmy lata 90."
BIZNES
Pani Edyta, zmarła po ataku niedźwiedzia
"Zabił ją pierwszym uderzeniem". Samorządowcy domagają się działań po ataku niedźwiedzia
Martyna Sokołowska

