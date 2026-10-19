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Świat

Trump: nadszedł czas, by ktoś inny negocjował w imieniu Ukrainy

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Donald Trump
Trump: pora, by ktoś inny negocjował w imieniu Ukrainy zamiast Zełenskiego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/SHAWN THEW / POOL
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Donald Trump powiedział, że jest otwarty na udział w trójstronnym spotkaniu z Xi Jinpingiem i Władimirem Putinem. Stwierdził również, że "nadszedł czas, by ktoś inny negocjował w imieniu Ukrainy" zamiast Wołodymyra Zełenskiego.

Prezydent USA Donald Trump pytany o to, czy spotkałby się z prezydentami Xi Jinpingiem i Władimirem Putinem, aby omówić zakończenie wojny bez udziału Wołodymyra Zełenskiego, odpowiedział: - Spotkałbym się z nimi, jeśli tylko mógłbym w jakikolwiek sposób przyczynić się do zakończenia wojny, niezależnie od tego, czy ktoś jeszcze byłby obecny.

Gdy jeden z reporterów podkreślił, że według Zełenskiego, zawieszając sankcje na Rosję, Trump wsparł Putina, prezydent USA odpowiedział, że wspiera zakończenie wojny.  - Szczerze mówiąc, Zełenski nie pomaga zbytnio w rozwiązaniu tej sytuacji. Uważam, że nie chce zakończyć tej wojny, ale ja chcę, żeby ludzie przestali ginąć - dodał.

Donald Trump przed Białym Domem
Donald Trump przed Białym Domem
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/SHAWN THEW / POOL

Jeden z dziennikarzy zaznaczył, że zdaniem Zełenskiego Trump stoi po niewłaściwej stronie historii. - Zełenski nie wie, o czym mówi. To człowiek, który już dawno powinien był doprowadzić do zakończenia tej wojny. Gdyby mnie posłuchał, już dawno wynegocjowałby znacznie lepsze porozumienie i miałby po swojej stronie milion ludzi, którzy nadal by żyli. I szczerze mówiąc, uważam, że nadszedł czas, aby ktoś inny negocjował w imieniu Ukrainy. Bo co udało się osiągnąć? Niewiele, a zginął milion ludzi, ogromna liczba ofiar - dodał prezydent USA.

Trump powiedział też, że Rosja zachowuje się "w porządku" w kwestii Ukrainy. - Niewiele robią - stwierdził. Dodał, że USA w dalszym ciągu dzielą się z Ukrainą danymi wywiadowczymi, a także zaznaczył, że rozważyłby umożliwienie Ukraińcom pozostanie w Stanach Zjednoczonych w ramach tymczasowego statusu ochronnego (Temporary Protected Status) aż do zakończenia wojny.

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FAKTY PO FAKTACH

Trump o potencjalnym spotkaniu z Putinem i Xi

Trump przekazał też, że jest otwarty na trójstronne spotkanie ze swoimi odpowiednikami z Rosji i Chin, Władimirem Putinem i Xi Jinpingiem, by przede wszystkim rozmawiać o denuklearyzacji. - Jeśli prezydent Xi będzie chciał takiego spotkania, ja również jestem na nie gotowy - dodał.

Wcześniej w poniedziałek Kreml poinformował, że Putin, Trump i Xi mogliby przeprowadzić trójstronne spotkanie przy okazji przyszłomiesięcznego szczytu APEC w Chinach oraz że kwestia ewentualnego spotkania pojawiła się już w rozmowach. Jako pierwszy o propozycji takiego spotkania, z którą miał wyjść Putin, pisał "Wall Street Journal".

Zełenski o działaniach USA: trudne do wytłumaczenia

Wołodymyr Zełenski podczas wideokonferencji z delegacją amerykańskich parlamentarzystów mówił o działaniach USA. - Wszystko sprowadza się bowiem do tego, że (przywódca Rosji Władimir) Putin odmawia zakończenia tej wojny, a także do decyzji strony amerykańskiej, które są trudne do wytłumaczenia między przyjaciółmi - powiedział.

Prezydent dodał, że ma nadzieję, że w najbliższych dniach w Norwegii dojdzie do spotkania ukraińskich negocjatorów z wysłannikami prezydenta USA Donalda Trumpa, Steve'em Witkoffem i Jaredem Kushnerem.

Źródło: Reuters, PAP
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Tagi:
Donald TrumpUSAWojna w UkrainieWołodymyr ZełenskiChinyRosja
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