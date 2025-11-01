Logo strona główna
Świat

Trump grozi interwencją "na ostro". Zarządził przygotowania

Stolica Nigerii, Abudża
Donald Trump spotkał się z Xi Jinpingiem
Źródło: TVN24, Reuters
Prezydent USA Donald Trump zarzucił rządowi Nigerii "przyzwalanie na zabijanie chrześcijan" i zagroził, że odetnie ten kraj od amerykańskiej pomocy. Napisał też o możliwej interwencji zbrojnej. Zarządził przygotowania do takiego kroku.

"Jeśli nigeryjski rząd dalej będzie przyzwalał na na zabijanie chrześcijan, Stany Zjednoczone natychmiast wstrzymają każdą pomoc i wsparcie wysyłane do Nigerii i mogą wkroczyć do tego teraz zhańbionego kraju 'na ostro' (w oryginale "guns-a-blazing"), by całkowicie wymazać islamskich terrorystów, którzy dopuszczają się tych straszliwych okrucieństw" - napisał w sobotę Trump na swojej platformie Truth Social.

Prezydent USA dodał, że "niniejszym nakazuje Departamentowi Wojny, aby przygotował się do możliwych działań". "Jeżeli zaatakujemy, będzie to szybkie, bezwzględne i słodkie, tak jak terroryści atakują naszych UKOCHANYCH Chrześcijan (pisownia oryginalna - red.)" - zagroził.

Wpis Donalda Trumpa o Nigerii
Wpis Donalda Trumpa o Nigerii
Źródło: Donald J. Trump/Truth

Trump pisze o Nigerii

To kolejny już wpis Trumpa o sytuacji w Nigerii. W piątek prezydent na tej samej platformie zaznaczył, że "chrześcijaństwo w Nigerii mierzy się z egzystencjonalnym zagrożeniem". "Tysiące chrześcijan jest zabijanych. Radykalni islamiści są odpowiedzialni za tę masową rzeź. Niniejszym ogłaszam Nigerię 'KRAJEM SZCZEGÓLNEGO ZANIEPOKOJENIA'" - napisał wówczas.

Amerykański prezydent zwrócił się do kongresmenów o "natychmiastowe zbadanie tej sprawy". "Stany Zjednoczone nie mogą przyglądać się takim okropieństwom, jakie mają miejsce w Nigerii i wielu innych krajach. Jesteśmy gotowi i zdolni ratować naszą Wielką Chrześcijańską populację na całym Świecie" - dodał.

Stolica Nigerii, Abudża
Stolica Nigerii, Abudża
Źródło: oussama obeid/Shutterstock

W sobotę, w reakcji na pierwszy wpis Trumpa, ministerstwo spraw zagranicznych Nigerii oświadczyło, że rząd tego państwa "będzie dalej bronić wszystkich obywateli, niezależnie od rasy, wyznawanych poglądów i religii.". "Tak jak Stany Zjednoczone, Nigeria nie ma innej opcji, niż celebrować różnorodność, która jest naszą największą siłą" - podkreślił resort cytowany przez agencję Reutera.

"Nigeria to kraj bogobojny, w którym szanujemy wiarę, tolerancję, różnorodność i integrację, w zgodzie z porządkiem międzynarodowym opartym na zasadach" - dodało ministerstwo. Reuters podał, że nigeryjski rząd zobowiązał się do dalszej walki z brutalnym ekstremizmem i wyraził nadzieję, że USA pozostaną bliskim sojusznikiem tego afrykańskiego państwa.

Podziały w Nigerii

Nigerię zamieszkuje ponad 200 grup etnicznych wyznających zarówno wierzenia tradycyjne, jak i chrześcijańskie czy muzułmańskie, które przez długi czas żyły w pokoju. Reuters przypomniał jednak, że w państwie tym dochodziło często do wybuchów konfliktów na tle religijnym i etnicznym. Walki toczyły się też o zasoby i dostęp do wody.

Od 15 lat zmilitaryzowana radykalna islamska organizacja Boko Haram terroryzuje północno-wschodnią Nigerię, a w wyniku jej działań zginęło dziesiątki tysięcy ludzi, głównie muzułmanów - przypomniała agencja Reutera.

Autorka/Autor: sz/ads

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: oussama obeid/Shutterstock

TAGI:
Donald TrumpNigeriaPolityka zagraniczna USAAfryka
