Rośnie bilans ofiar zawalenia się dachu klubu w dominikańskiej stolicy, Santo Domingo. Nie żyje już co najmniej 98 uczestników koncertu, a 155 jest rannych.

Kluczowe fakty W stolicy Dominikany, Santo Domingo, zawalił się dach popularnego klubu. W środku trwał koncert znanego piosenkarza.

Służby informują o 98 ofiarach śmiertelnych, ale ciągle trwa akcja poszukiwawcza.

Wśród ofiar są m.in. znani sportowcy i polityczka.

Niejasny jest los samego piosenkarza.

Służby ratunkowe Dominikany poinformowały, że w tragedii, do której doszło w nocy z poniedziałku na wtorek zginęło już co najmniej 98 osób. Podczas koncertu popularnego piosenkarza Rubby Pereza zawalił się dach klubu Jet Set. 155 osób jest hospitalizowanych, a na miejscu nadal trwa akcja poszukiwawcza. Bierze w niej udział około 400 ratowników. Istnieją obawy, że liczba ofiar śmiertelnych jeszcze wzrośnie.

Tragedia podczas koncertu

Jak dotąd nie jest jasne, co doprowadziło do katastrofy. Jet Set to popularny klub w mieście, gdzie w poniedziałkowe wieczory często odbywały się koncerty - pisze BBC. Właściciele klubu złożyli kondolencje rodzinom ofiar i przekazali w oświadczeniu, że współpracują z władzami w ustaleniu przyczyn zdarzenia. Nie jest jasne, ile dokładnie osób znajdowało się w klubie w momencie tragedii.

Według lokalnych mediów dach zawalił się, gdy piosenkarz Perez był na scenie. Nie jest jasne, co stało się z samym artystą. Jego manager Enrique Paulino przekazał we wtorek, że władze poinformowały go o jego śmierci wskutek doznanych obrażeń, ale w środę dyrektor krajowy ds. zarządzania kryzysowego Juan Manuel Mendez przekazał, że służby nadal szukają piosenkarza.

W koncercie uczestniczyło wiele znanych osób - polityków, sportowców. Wśród ofiar tragedii znaleźli się m.in. gubernatorka prowincji Monte Cristi Nelsy Cruz, były zawodnik Major League Baseball Octavio Dotel oraz Tony Blanco, również znany baseballista.

