Logo strona główna
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Newslettery
Quizy
Tematy
Chińska ekspansja
Męskie zdrowie
Wybory w USA
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Pilne
Tusk: udało się zapobiec próbom prowokacji na granicy
Tusk: udało się zapobiec próbom prowokacji na granicy
Świat

Midterms. Krótki przewodnik

|
pap_20260415_2TN
Wybory połówkowe w USA. Relacja Piotra Kraśki z Nowego Jorku
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Stevens Tomas/ABACA/PAP
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Jak bardzo wyborczy wtorek może zmienić Amerykę? W krótkim przewodniku po wyborach połówkowych - midterms - staramy się zebrać wszystko to, co trzeba o nich wiedzieć i wyjaśnić, dlaczego są takie ważne.

Czym są midterms

Wybory midterm (z ang. midterm elections, a częściej midterms) to najprościej ujmując wybory środka kadencji - przypadają bowiem w okolicach połowy kadencji urzędującego prezydenta, po dwóch latach od jego wyboru. Nazywa się je czasem również wyborami połówkowymi, rzadziej śródokresowymi.

Kiedy się odbywają

Stany Zjednoczone mają ustawowo ustalony Election Day - Dzień Wyborów i jest to każdy "wtorek następujący po pierwszym poniedziałku miesiąca listopada". W praktyce jest to więc wtorek przypadający pomiędzy 2 i 8 listopada. W tym roku Election Day wypadł we wtorek 3 listopada.

Część wyborców oddaje głosy już wcześniej, korzystając z tzw. wczesnego głosowania (early voting), dopuszczonego w większości stanów. Głosy można oddawać również korespondencyjnie.

Papież zagłosował w amerykańskich wyborach. Watykan potwierdza
Dowiedz się więcej:

Papież zagłosował w amerykańskich wyborach. Watykan potwierdza

Kogo wybierają Amerykanie

W midterm elections, choć w nazwie nawiązują do kadencji prezydenta, wybiera się cały skład Izby Reprezentantów USA (435 przedstawicieli) oraz jedną trzecią składu Senatu USA (zwykle 33 lub 34 spośród 100 senatorów).

W USA pełny skład Izby Reprezentantów wybiera się co dwa lata - na dwuletnią kadencję - w każdym roku parzystym. Kadencja senatorów trwa sześć lat, a co dwa lata - również w latach parzystych - wybiera się jedną trzecią ich składu, w związku z tym, że jednej trzeciej senatorów kończy się kadencja.

Kapitol - siedziba Kongresu USA
Kapitol - siedziba Kongresu USA
Źródło zdjęcia: Stevens Tomas/ABACA/PAP

W tym roku wybieranych jest 35 senatorów, gdyż do 33 doszły dwa dodatkowe miejsca - na Florydzie, na pozostałe dwa lata kadencji zwolnionej przez sekretarza stanu Marco Rubio oraz w Ohio - na dokończenie kadencji J.D. Vance’a, który zrezygnował z mandatu obejmując urząd wiceprezydenta.

Tego samego dnia wyborcy w większości stanów wybiorą również polityków stanowych. Szczególnie dużo uwagi w tym roku przykuwają wybory gubernatorów w Kalifornii, na Florydzie, w Georgii i Michigan.

Co może się zmienić w Izbie Reprezentantów

Izba Reprezentantów to izba niższa amerykańskiego parlamentu, czyli Kongresu. Zwykle to ona proponuje i omawia projekty ustaw. Obecnie Partia Republikańska ma w niej 218 miejsc, co stanowi minimalną liczbę mandatów potrzebnych do jej kontrolowania, plus jednego niezależnego posła, który głosuje razem z nimi.

Jeśli demokraci przejmą tę izbę, republikanie stracą możliwość uchwalania ustaw bez ich poparcia. Do tego nowa większość mogłaby np. zacząć wszczynać śledztwa w sprawie działań administracji, żądać dokumentów, wzywać świadków na przesłuchania, a także poddawać wysokich rangą urzędników ciągłej kontroli.

Co może się zmienić w Senacie

To izba wyższa Kongresu. W Senacie republikanie zajmują obecnie 53 miejsca, demokraci 47. By przejąć kontrolę nad izbą ci ostatni muszą zwiększyć stan posiadania do 51 miejsc. Choć większość z 35 mandatów, wybieranych w tym cyklu, to tradycyjne bastiony prawicy, z ostatnich sondaży wynikało jednak, że kandydaci demokratów mieli przewagę w każdym z siedmiu kluczowych pojedynków, decydujących o układzie sił w tej izbie.

Czemu kontrola nad tą izbą jest tak ważna? Senat, poza rolą w uchwalaniu prawa, zatwierdza nominowanych przez prezydenta członków gabinetu, ambasadorów czy sędziów federalnych, w tym kandydatów do Sądu Najwyższego. Nowa większość mogłaby więc zablokować lub opóźnić wiele nominacji.

Co wybory mogą oznaczać dla Trumpa

Choć w środę rano Donald Trump nadal będzie prezydentem USA, może obudzić się w zupełnie innej politycznie Ameryce. Midterms powszechnie uznawane są za swoiste referendum oceniające dotychczasowe działania prezydenta i jego administracji.

Trump mocno angażował się w ostatnich tygodniach w kampanię wspierania republikańskich kandydatów, a same wybory na jej finiszu nazwał nawet najważniejszymi "w naszym życiu". Jednak wcale nie musi to pomóc republikanom, prezydent ma bowiem rekordowo niskie poparcie.

Wybory uznaje się za prawdziwy test poparcia Donalda Trumpa
Wybory uznaje się za prawdziwy test poparcia Donalda Trumpa
Źródło zdjęcia: PAP/EPA/ANNABELLE GORDON / POOL

Jeśli wyborcy zechcą ukarać partię sprawującą władzę za politykę Trumpa, to przejęcie obu izb - które nie tylko zatwierdzają ustawodawstwo federalne, ale też odgrywają ważną rolę w nadzorze nad władzą wykonawczą - może mocno utrudnić mu zarządzanie krajem w dotychczasowym stylu.

Prezydent już zadeklarował, co zrobi w przypadku przejęcia Kongresu przez Partię Demokratyczną. - Cóż, jeśli do tego dojdzie, chyba zostanę panem weto - powiedział.

Źródło: tvn24.pl, Fox, BBC, Guardian
Udostępnij:
Tagi:
WaszyngtonUSADonald TrumpKongres USASenatIzba Reprezentantów
Czytaj także:
Kiribati
W lipcu porwała ich burza. Uratowali ich w listopadzie
METEO
JSW
Tomasz Gawlik tymczasowo za sterami Jastrzębskiej Spółki Węglowej
BIZNES
Policja (zdjęcie ilustracyjne)
Wyciągnęła nóż i zaatakowała pasażera tramwaju
Poznań
Pieniądze (zdjęcie ilustracyjne)
20-latek ma do spłacenia ponad 800 tysięcy, bo uwierzył "pracownikowi banku"
Kujawsko-Pomorskie
Karol Nawrocki
Tusk o Nawrockim: nie ma prawa, nawet jeśli jest prezydentem
Polska
Laptop, komputer, handel, zakupy
Zmiany dla kupujących. Nowy limit wszedł w życie
BIZNES
Podejrzany o molestowanie nieletniej pasażerki samolotu
Podczas lotu molestował nieletnią pasażerkę. Trafił do aresztu
WARSZAWA
Marta Shahbazi - Tamara Gonzalez Costa
Jechały po nagrody, zginęły w katastrofie
Świat
Dwóch mężczyzn złapano z ponad 30 kilogramami różnego rodzaju narkotyków
Dwaj mężczyźni zatrzymani, mieli ponad 30 kilogramów narkotyków
Trójmiasto
imageTitle
Długo wyczekiwany sukces Falkowskiej. Możliwy polski mecz w Indiach
EUROSPORT
Szpital Południowy w Warszawie
Kiedy wyniki kontroli Szpitala Południowego? NFZ podał termin
Zdrowie
Domański i Tusk
Tusk: złożyłem kontrasygnatę pod propozycjami nowych członków zarządu NBP
BIZNES
Rusza proces Illii K., obywatela Ukrainy, oskarżonego o sabotaż na zlecenie Rosji
Chciał przelecieć dronem nad samochodem z prezydentem. Proces nie ruszył
Wrocław
Bogdan Święczkowski
Upoważnienie od Święczkowskiego. "Wątpliwości już na pierwszy rzut oka"
NEWS MICHALSKIEGO
Donald Tusk
PILNETusk: udało się zapobiec próbom prowokacji na granicy
Polska
Akcja służb na Lotnisku Chopina
Dwa alarmy w samolotach, lotnisko w Modlinie zamknięte na dwie godziny
WARSZAWA
Satelita Swift (wizualizacja)
Fragmenty Swifta mogą spaść na Ziemię już w środę
METEO
Siekiera, którą zatrzymany mężczyzna groził sąsiadom
Biegał z siekierą, groził sąsiadom, że ich zabije
Szczecin
TANKOWANIE STACJA PALIWO
Ceny paliw w środę. Nowe stawki
BIZNES
Radosław Sikorski
"Pragnę uspokoić rodaków". Sikorski o "rezygnacji trzech byłych wiceministrów"
Polska
Potrącenie pieszego na Bemowie
Bus wjechał w pieszą na chodniku. Żeby nie uderzyć w auto przed nim
WARSZAWA
imageTitle
Hiszpania poruszona po wstrząsającej śmierci piłkarza. "Pustka jest ogromna"
EUROSPORT
zakupy inflacja
Tak jeszcze nie było. Cztery dni bez handlu z rzędu
BIZNES
imageTitle
Znalazł swoje miejsce, kibice go pokochali. Wszystko przerwała tragedia
Najnowsze
Do zdarzenia doszło w Krośnie w bloku przy ulicy Szklarskiej
Według śledczych zabił partnerkę, wyrzucając ją z balkonu. On przedstawia inną wersję, ruszył proces
Martyna Sokołowska
Kadeci liceum o profilu wojskowym, Ukraina
Doniesienia o torturach żołnierzy pod Kijowem. Jest reakcja armii i władz
Świat
Bartosz G. jest oskarżony o zabójstwo Mai z Mławy
Brutalne zabójstwo nastolatki. Proces będzie częściowo jawny. "W jego oczach zobaczyłem pustkę"
WARSZAWA
Marjorie Taylor Greene
Trump 20 minut mówił o stawie. Jego była wyznawczyni nie kryje złości
Świat
Nietypowy gość w przewodzie kominowym
Utknęła w kominie, pomogli jej strażacy
Kielce
Szwecja, cyberatak na sklepy spożywcze
Ataki hakerskie na sklepy w całej Europie. "Dla mnie to rodzaj terroryzmu"
BIZNES
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica