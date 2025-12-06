Logo strona główna
Cztery osoby zatrzymane po incydencie w Tower of London

Tower of London
Tower of London
Źródło: Reuters
Cztery osoby zostały aresztowane po tym, jak kremem i kruszonką jabłkową obrzucono gablotę z klejnotami koronnymi w Tower of London - informują brytyjskie media. Na czas śledztwa zamknięto część twierdzy dla zwiedzających. Do sieci trafiło nagranie z incydentu.

"Policja została wezwana o godzinie 9:48 w sobotę, 6 grudnia, do Tower of London w związku z doniesieniami o uszkodzeniu gabloty z klejnotami koronnymi" - napisał "Daily Express", cytując londyńską policję. Jak podkreślił serwis, klejnoty są warte ponad 3 miliardy funtów.

Na miejscu trwał protest. "Według doniesień w gablotę zawierającą koronę państwową, będącą częścią klejnotów koronnych, rzucono jedzeniem" - przekazała Sky News. Policja prowadzi śledztwo w sprawie uszkodzenia mienia. Zatrzymano cztery osoby.

Na czas trwania działań funkcjonariuszy zamknięto część twierdzy - Jewel House - gdzie miał miejsce incydent - poinformowało BBC, dodając, że gablota z Koroną Państwową została obrzucona kremem i jabłkową kruszonką.

Tower of London
Tower of London
Źródło: J.W.Alker/PAP/EPA

"Kruszonka i krem na klejnotach koronnych"

Nagranie z incydentu opublikowała organizacja "Take Power Back", której aktywiści prawdopodobnie stoją za incydentem. Na nagraniu widać, jak dwie młode dziewczyny wyciągają z toreb jedzenie na tackach, a następnie smarują nim szyby gabloty z Koroną Państwową. Wykonana w 1937 roku dla króla Jerzego VI, nadal jest używana podczas najważniejszych wydarzeń królewskich, w tym w trakcie dorocznego otwarcia sesji parlamentarnej - zauważa Sky News.

Korona Państwowa
Korona Państwowa
Źródło: Justin Tallis/PAP/EPA

W pewnym momencie zainterweniowała jedna z pracownic Tower of London, próbując powstrzymać aktywistki przed dalszym działaniem.

"Demokracja się rozpadła. Miliarderzy kupują wpływy polityczne, podczas gdy bezdomni umierają na ulicach. Potrzebujemy Izby Ludowej, która będzie opodatkowywać bogatych" - przekazano w poście organizacji na platformie X. 

W twierdzy przechowywana jest także m.in. korona Królowej Elżbiety z diamentem Koh-i-noor.

Korona Królowej Elżbiety, przechowywana w Tower of London
Korona Królowej Elżbiety, przechowywana w Tower of London
Źródło: XTom Hanley/Alamy

Tower of London to jeden z najbardziej rozpoznawalnych obiektów stolicy Wielkiej Brytanii. W przeszłości pełnił funkcję twierdzy, pałacu królewskiego i skarbca. Znajduje się w centrum Londynu nad Tamizą i jest wpisany na światową listę dziedzictwa UNESCO.

pc

Autorka/Autor: os

Źródło: Sky News, BBC, Daily Express

Źródło zdjęcia głównego: J.W.Alker/PAP/EPA

Londyn
